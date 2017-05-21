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Генпрокуратуры Беларуси и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве

22.05.2017 20:54 — Новости Общества | БелТА  
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Генпрокуратуры Беларуси и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве
Фото с сайта Генпрокуратуры Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральные прокуратуры Беларуси и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры Беларуси по итогам рабочей встречи генпрокуроров двух стран Александра Конюка и Ихтиера Абдуллаева в Ташкенте, сообщает БЕЛТА.

Документ предусматривает взаимодействие органов прокуратур Беларуси и Узбекистана в обеспечении защиты прав и свобод граждан, борьбе с преступностью, в том числе с такими ее организованными формами, как терроризм, коррупция, незаконный оборот оружия, наркотиков и психотропных веществ, незаконная миграция, торговля людьми, в сфере обмена опытом работы, нормативными правовыми актами.

Подписание соглашения будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества при проведении доследственных проверок, рассмотрении обращений граждан и юридических лиц, а также обмену информацией в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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