Лукашенко поручил обновить спортивную сферу

В преддверии Чемпионата мира по хоккею-2021 в Беларуси переформатируют спортивную сферу. Такое поручение дал президент республики Александр Лукашенко. Начать он намерен с состава Министерства спорта и федераций, передает «МИР 24».

«Это главный идеологический вопрос, мы никогда это не скрывали. Главнейшая идеология - это спорт, потому что соревнования смотрят миллионы, кто-то один вид спорта, кто-то другой. Но это воздействие на людей. И если плохо играет команда, такое и настроение у людей, если хорошо - это воодушевляет людей», - заявил Лукашенко.