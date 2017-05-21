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Лукашенко поручил обновить спортивную сферу

22.05.2017 20:28 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В преддверии Чемпионата мира по хоккею-2021 в Беларуси переформатируют спортивную сферу. Такое поручение дал президент республики Александр Лукашенко. Начать он намерен с состава Министерства спорта и федераций, передает «МИР 24».

«Это главный идеологический вопрос, мы никогда это не скрывали. Главнейшая идеология - это спорт, потому что соревнования смотрят миллионы, кто-то один вид спорта, кто-то другой. Но это воздействие на людей. И если плохо играет команда, такое и настроение у людей, если хорошо - это воодушевляет людей», - заявил Лукашенко.

Трус не играет в хоккей!
 
 
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Такое поручение дал президент Беларуси в преддверии Чемпионата мира по хоккею-2021, который пройдет, в том числе, и на территории республики.

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