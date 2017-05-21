Игорь Шуневич. Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Беларуси рассчитывает активнее использовать возможности беспилотной авиации, об этом заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

По словам министра, агрессивность внешней среды сегодня очень высока, поэтому ведомство должно иметь возможность противостоять всем вызовам и угрозам, а беспилотная авиация поможет решать самые оперативные задачи.

"В каждом территориальном управлении внутренних дел должен быть беспилотный авиационный комплекс, поскольку он помогает милиции решать много тактических и практических задач - это обнаружение без вести пропавших, заблудившихся, похищенного транспорта", - пояснил Игорь Шуневич. Он рассчитывает, что МВД удастся закупить такую технику и эффективно ее использовать в ближайшее время.-0-