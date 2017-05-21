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«Звездные» работники: в Минске наградили лучшие трудовые коллективы

22.05.2017 21:36 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси выбрали лучших работников и самые успешные трудовые коллективы. Победителям в Минске вручили почетные знаки и премии за высокие достижения в труде, передает «МИР 24».

Среди лауреатов - те, кто вносит инновации в производство, медицину, образование, профсоюзы, а также обеспечивает высокие показатели в социально-экономическом развитии своих организаций.

«Наше трудолюбие - это сегодня главный ресурс. Это главнее, чем нефть и газ, потому что это нескончаемый ресурс. И сегодня мы благодарим людей, лауреатов в области культуры, в области труда. Это все очень заслуженные люди, которые на практике, порой в непростых ситуациях, всегда сохраняют ответственность и преданность делу», - отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Также Федерация профсоюзов Беларуси вручила премии 2017 года в области литературы, искусства, журналистики и любительского творчества.

 
Теги: Минск
 
 
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Победителям вручили почетные знаки и премии за высокие достижения в труде.

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