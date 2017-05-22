ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Распространение борщевика в Минске остановлено

22.05.2017 21:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Распространение борщевика в столице остановлено, сообщила на пресс-конференции 22 мая заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Алейникова.


Фото: ru.wikipedia.org

По ее словам, больше всего борщевик распространен в Ленинском (19 га) и Октябрьском (43 га) районах столицы. В других районах, особенно тех, где заросли занимают менее гектара, в этом году планируется истребить его полностью. В 2016 году территория в городе, занятая борщевиком, уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 131 га.

Алейникова отметила, что борьба с борщевиком — дело не одного года или двух лет. «Семена, попавшие в землю, могут взойти даже через 10 лет, — отметила она. — Однако, по результатам контроля за ростом борщевика в 2016 году, можно сказать, что он остановлен — площадь его зарослей не увеличилась». Небольшой «всплеск распространения» борщевика был в 2015 году — возможно, за счет того, что территория города была обследована более детально.

«В 2017 году все администрации районов Минска разработали индивидуальные планы по борьбе с борщевиком, по которым землепользователи не должны допускать роста растения выше полуметра и его цветения», — сообщила Алейникова. Если в ходе проверки обнаружатся нарушения, ответственные будут наказаны.

Справка

Борщевик Сосновского введен в культуру в конце 40-х годов ХХ века как высокоурожайное кормовое растение. Оказалось, что он легко дичает, постепенно засевая берега водоемов, пустыри, обочины дорог, необрабатываемые участки полей. В городской черте борщевик поселяется в рекреационных зонах, парках, скверах. Все части растения содержат фурокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Наиболее высоко содержание фурокумаринов в семенах и корнях борщевика. Соприкосновение со стеблями, листьями, цветками растения приводит к ожогам и долго не заживающим язвам.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2016 году территория в городе, занятая борщевиком, уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 131 га.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
МВД Беларуси рассчитывает активнее использовать возможности беспилотной авиации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика