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Распространение борщевика в Минске остановлено
22.05.2017 21:51 — Новости Общества | Tut.by
Распространение борщевика в столице остановлено, сообщила на пресс-конференции 22 мая заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Алейникова.
По ее словам, больше всего борщевик распространен в Ленинском (19 га) и Октябрьском (43 га) районах столицы. В других районах, особенно тех, где заросли занимают менее гектара, в этом году планируется истребить его полностью. В 2016 году территория в городе, занятая борщевиком, уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 131 га.
Алейникова отметила, что борьба с борщевиком — дело не одного года или двух лет. «Семена, попавшие в землю, могут взойти даже через 10 лет, — отметила она. — Однако, по результатам контроля за ростом борщевика в 2016 году, можно сказать, что он остановлен — площадь его зарослей не увеличилась». Небольшой «всплеск распространения» борщевика был в 2015 году — возможно, за счет того, что территория города была обследована более детально.
«В 2017 году все администрации районов Минска разработали индивидуальные планы по борьбе с борщевиком, по которым землепользователи не должны допускать роста растения выше полуметра и его цветения», — сообщила Алейникова. Если в ходе проверки обнаружатся нарушения, ответственные будут наказаны.
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В 2016 году территория в городе, занятая борщевиком, уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 131 га.
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