ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работа сообща и на перспективу

22.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь будет представлена на международном авиационно-космическом салоне МАКС‑2017, который пройдет 18–23 июля в подмосковном Жуковском, сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета нашей страны Сергей Гурулёв.

От Беларуси будет представлен коллективный стенд, его организатором выступает ЗАО «Белтехэкспорт». В выставке примет участие более 10 организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, оборонного сектора экономики. Среди них ОАО «558‑й авиационный ремонтный завод», который, к слову, на только что завершившейся минской выставке MILEX‑2017 подписал два контракта с холдингом «Вертолеты России».

Значительное место в программе салона МАКС занимают научные конференции и симпозиумы. Они позволяют ученым и специалистам обменяться мнениями по поводу наиболее острых проблем развития авиации и космонавтики в настоящем и будущем.

* * *

Россия считает перспективным создание в Беларуси сервисных технических центров (СТЦ) по обслуживанию вооружения, военной и специальной техники. Об этом заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации  Дмитрий Шугаев.

— Работа по военно-техническому сотрудничеству с белорусскими коллегами строится по определенному принципу. На сегодня основное — это поставки. Тем не менее вопросы ремонта, модернизации, поставок запчастей не сходят с повестки дня. Более того, у нас есть определенная программа, есть пилотные проекты создания СТЦ, которые касаются техники ПВО, радиоэлектронного оборудования, бронетанковой техники, — сказал Дмитрий Шугаев.

По его мнению, такие СТЦ нужны как белорусской стороне, так и российским партнерам, которые понимают: коль техника используется в вооруженных силах, она должна проходить обслуживание и ремонт на месте.

— Уверен, что у этих проектов есть будущее. А мы со своей стороны будем прилагать все усилия, чтобы они были реализованы, — заверил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.

БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь будет представлена на международном авиационно-космическом салоне МАКС‑2017, который пройдет...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
MILEX‑2017: знак качества белорусской «оборонки» (Видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика