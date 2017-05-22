Работа сообща и на перспективу

Беларусь будет представлена на международном авиационно-космическом салоне МАКС‑2017, который пройдет 18–23 июля в подмосковном Жуковском, сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета нашей страны Сергей Гурулёв.

От Беларуси будет представлен коллективный стенд, его организатором выступает ЗАО «Белтехэкспорт». В выставке примет участие более 10 организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, оборонного сектора экономики. Среди них ОАО «558‑й авиационный ремонтный завод», который, к слову, на только что завершившейся минской выставке MILEX‑2017 подписал два контракта с холдингом «Вертолеты России».

Значительное место в программе салона МАКС занимают научные конференции и симпозиумы. Они позволяют ученым и специалистам обменяться мнениями по поводу наиболее острых проблем развития авиации и космонавтики в настоящем и будущем.

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Россия считает перспективным создание в Беларуси сервисных технических центров (СТЦ) по обслуживанию вооружения, военной и специальной техники. Об этом заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрий Шугаев.

— Работа по военно-техническому сотрудничеству с белорусскими коллегами строится по определенному принципу. На сегодня основное — это поставки. Тем не менее вопросы ремонта, модернизации, поставок запчастей не сходят с повестки дня. Более того, у нас есть определенная программа, есть пилотные проекты создания СТЦ, которые касаются техники ПВО, радиоэлектронного оборудования, бронетанковой техники, — сказал Дмитрий Шугаев.

По его мнению, такие СТЦ нужны как белорусской стороне, так и российским партнерам, которые понимают: коль техника используется в вооруженных силах, она должна проходить обслуживание и ремонт на месте.

— Уверен, что у этих проектов есть будущее. А мы со своей стороны будем прилагать все усилия, чтобы они были реализованы, — заверил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.

БЕЛТА