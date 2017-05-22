MILEX‑2017: знак качества белорусской «оборонки» (Видео)

8‑я Международная выставка вооружения и военной техники MILEX‑2017 завершила вчера свою работу. Разумеется, пока еще рано подводить итоги этого значимого минского форума. Однако уже можно заявить: белорусский MILEX в очередной раз подтвердил репутацию одной из крупнейших в Восточно-Европейском регионе площадок для демонстрации новейших оборонных достижений, эффективного военно-технического сотрудничества.

Выставка мировых достижений

С самого ее основания выставку MILEX отличает высокий уровень организации, успешность, неподдельный интерес к ней со стороны зарубежных стран-партнеров. На этот раз мероприятие посетило более 50 официальных делегаций из 30 стран. Это и наши традиционные государства-партнеры, и потенциальные заказчики белорусской военной техники и вооружения.







Впервые в белорусской выставке приняли участие компании из Германии и Словакии. Был заключен ряд международных договоров, о которых мы обязательно расскажем нашим читателям.

MILEX‑2017 имел насыщенную деловую программу. В рамках выставки прошли заседания Делового совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ и Координационного совета уполномоченных органов государств — членов ОДКБ по вопросам рекламно-выставочной деятельности. Важнейшей составляющей форума по традиции стала уже седьмая по счету Международная научная конференция по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использования технологий двойного назначения.

Для общего представления о масштабах выставки приведем некоторые статистические данные.

Участниками 8‑й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX‑2017 стали почти 140 экспонентов из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины.

Свои разработки представило около 80 белорусских предприятий, научных и учебных учреждений, в том числе представлявшие Министерство обороны, Государственный пограничный комитет, МЧС, Национальную академию наук Беларуси.

Важно отметить и тот факт, что треть из более чем трехсот натурных и макетных образцов вооружения и военной техники, представленных предприятиями системы Госкомвоенпрома, составили принципиально новые, инновационные продукты.

Среди зарубежных гостей самой представительной была российская делегация. Организатором экспозиции нашего стратегического союзника выступило ОАО «Рособоронэкспорт». 11 российских предприятий ОПК представили более 350 образцов вооружения и военной техники.

Во второй раз участником MILEX стали производители из Китая, представленные Китайской аэрокосмической международной торговой компанией «Великий поход» (ALIT).

MILEX‑2017: знак качества белорусской «оборонки»

Шоу с огоньком

Важной отличительной особенностью MILEX‑2017 стало появление второй выставочной площадки на территории аэродромного комплекса аэропорта Минск‑1. Это позволило организаторам выставки на протяжении всех трех дней наглядно продемонстрировать возможности белорусской военной техники, провести концерты, мастер-классы, показательные спортивные выступления.

Именно на территории аэропорта Минск‑1 состоялась официальная церемония открытия MILEX‑2017. Участникам и гостям выставки было представлено яркое шоу. Его изюминкой стали показательные выступления сборной команды Вооруженных Сил по парашютному спорту, розыгрыш боевого эпизода с участием воинов сил специальных операций и новейших военно-транспортных многоцелевых вертолетов Ми‑8МТВ5, а также «вальс» бронетранспортеров БТР‑80, исполненный военнослужащими 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.











На специально оборудованной динамической площадке состоялись показательные выступления колесной техники, производимой предприятиями Республики Беларусь. Через серию сложных препятствий проехали бронированное транспортное средство «Кайман» производства ОАО «140‑й ремонтный завод», легкобронированный автомобиль МЗКТ‑490100 (V‑1), полноприводное шасси 4 х 4 МЗКТ‑500200, грузовой автомобиль МЗКТ‑600203 полноприводный бортовой автомобиль МАЗ‑531605.

Культурную составляющую церемонии обеспечили воспитанники Минского суворовского военного училища со своими прекрасными партнершами-спутницами из Минского колледжа искусств, Образцово‑показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь, ансамбль народного танца «Чабарок». Ярким и запоминающимся стало выступление роты почетного караула совместно со степ-композицией детского эстрадного коллектива.

Зарубежные гости были восхищены масштабным представлением, особенно мастерством воинов сил специальных операций Вооруженных Сил и белорусских военных вертолетчиков. Об этом они открыто говорили в интервью представителям СМИ, которых на выставке было немало.

Фотографии, к сожалению, лишь частично могут передать масштаб этих замечательных представлений. Более ясную картину передает видеозапись прямой трансляции с церемонии открытия, которую можно посмотреть на портале Министерства обороны (www.mil.by). Официальным организатором онлайн-трансляции открытия стала телекомпания «Воен ТВ».

После завершения торжественной церемонии открытия MILEX‑2017 участники и гости выставки проследовали к основной выставочной площадке, размещенной на территории многофункционального культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена». Символическую красную ленточку здесь разрезали Сергей Гурулёв и генерал-лейтенант Андрей Равков.

Достижения ВПК — залог безопасности государства

…Перед тем как продолжить рассказ об экспозициях, вернемся к церемонии открытия. Там министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, выступая перед белорусскими гостями, отметил, что за годы существования MILEX зарекомендовал себя не только как значимое событие в жизни международной промышленности, но и как площадка для развития военного и военно-технического сотрудничества между государствами и международными организациями.

Наша выставка предоставляет уникальную возможность ознакомить партнеров с потенциалом военно-промышленного комплекса Беларуси, продемонстрировать новейшие разработки в области вооружения и военной техники.

— Сегодня Вооруженные Силы Республики Беларусь способны эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, — подчеркнул генерал-лейтенант Андрей Равков. — Повышение их боевой мощи мы видим в том числе в улучшении качественных характеристик состоящих на вооружении образцов военной техники. Данный процесс осуществляется по нескольким направлениям. Во‑первых, закупка нового, отвечающего мировым стандартам вооружения и военной техники. Во‑вторых, разработка и оснащение Вооруженных Сил отечественными комплексами и системами.

В качестве примера министр обороны привел реактивную систему залпового огня «Полонез», радиолокационные станции для ВВС и войск ПВО, беспилотные авиационные комплексы, линейку оптических и коллиматорных прицелов, средства РЭБ, подвижные пункты управления. Он сообщил также о том, что в 2017 году успешно прошли государственные испытания и приняты на вооружение бронированное транспортное средство «Кайман» и легкобронированный автомобиль V-1.

Третьим направлением повышения боевой мощи Вооруженных Сил генерал-лейтенант Андрей Равков назвал капитальный ремонт и модернизацию существующих образцов вооружения и военной техники.

Глава военного ведомства отметил значительную роль белорусского военно-промышленного комплекса в оснащении Вооруженных Сил нашей страны современным вооружением и военной техникой, соответствующими лучшим мировым аналогам в своем классе.

Международное значение

8‑я Международная выставка вооружения и военной техники MILEX‑2017 стала эффективной площадкой для решения важнейших международных вопросов военно-технического сотрудничества. Так, во время выставки состоялись встречи министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Равкова с директором российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым, министром обороны Сербии Зораном Джорджевичем (на снимке вверху), начальником Генерального штаба Вооруженных сил Монголии Дуламсурэнгийн Даваа, министром обороны и промышленности Пакистана Рана Тенвиром Хуссейном.

Глава белорусского военного ведомства принял также делегацию Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил ОАЭ генерал-лейтенантом Хамадом Мохаммадом Тани Аль-Румейси.











Высокую оценку MILEX‑2017 дали высокопоставленные гости нашей страны. В интервью белорусским СМИ министр обороны Сербии Зоран Джорджевич заявил, что его страна заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью в сфере оборонной промышленности.

— Всегда рад быть в дружеской белорусской стране, потому что нахожусь среди друзей, — подчеркнул глава сербского военного ведомства. — У меня сегодня (20 мая. — Авт.) была встреча с министром обороны Беларуси. Мы согласились, что у нас сотрудничество и отношения очень хорошие. Но всегда есть возможность развивать их дальше, что для нас является главным заданием.

О заинтересованности Шри-Ланки в приобретении белорусской военной техники заявил присутствовавший на MILEX‑2017 командующий силами безопасности этой страны генерал-майор Руван Кулатунга:

— Нас интересует возможность проведения капитального ремонта нашей бронетехники, модернизации систем вооружения. Также мы рассматриваем возможность приобретения новых образцов техники и технологий.

Генерал-майор Руван Кулатунга сообщил также о том, что в армии Шри-Ланки уже используют технику белорусского производства — и очень ею довольны. Кроме того, он отметил отличную подготовку белорусских военнослужащих, продемонстрированную ими на церемонии открытия выставки. Особенно нашего гостя поразил «вальс» в исполнении БТР‑80.

В первый же день работы MILEX‑2017 были подписаны и первые контракты. Среди них — два соглашения между ОАО «558‑й авиационный ремонтный завод» и холдингом «Вертолеты России». Первый контракт касается конструкторско-технологического сопровождения капитального ремонта вертолетов типа Ми‑8, Ми‑17. Второй — оказания услуг по документальному и техническому сопровождению капитального ремонта вертолетов вышеназванного типа.

Представляя белорусскую армию

На MILEX‑2017 были широко представлены Вооруженные Силы нашей страны. Наибольшей популярностью пользовался стенд Военной академии Республики Беларусь. Одному из лучших наших высших учебных заведений было чем похвастаться и что предложить зарубежным гостям выставки. И это не только услуги в сфере образования, но и уникальные научные разработки, многие из которых уже реализованы в конечных продуктах. Мы обязательно расскажем о них в ближайших выпусках газеты — тема эта заслуживает отдельной статьи.

Свои достижения продемонстрировал и Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил и военно-медицинский факультет в Белорусском государственном медицинском университете, Военное информационное агентство Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр» и журнал «ВПК. Беларусь». А экспозиция кинологического центра Вооруженных Сил была, пожалуй, самой позитивной площадкой MILEX‑2017 благодаря юным четвероногим «воспитанникам». Щенок немецкой овчарки по кличке Милекс и вовсе стал звездой выставки.

Следует отметить также, что в экспозиции выставки было представлено около 15 единиц техники Министерства обороны, которая разработана, произведена на предприятиях оборонного сектора экономики и за последние несколько лет принята на вооружение (снабжение) Вооруженных Сил. Среди них радиолокационные комплексы, мобильные радиорелейные станции, средства РЭБ, новейшая РСЗО «Полонез».

Майор Александр Холод, «Ваяр», фото автора и Ирины Малиновской