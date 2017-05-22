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Председатель Госкомвоенпрома Сергей Гурулёв: «Контракты есть и будут»

22.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В рамках проведения 8‑й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX‑2017 председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулёв ответил на вопросы белорусских журналистов.

Сергей Петрович отметил, что интерес к нашему вооружению проявляет Россия — основной партнер Беларуси, а также Китай, страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии, в частности Индонезия и Филиппины.

Отвечая на вопрос, какие разработки пользуются на сегодняшний день большей популярностью, председатель Госкомвоенпрома пояснил: сейчас это взаимоисключающие направления.

— Все, что основано на IT-технологиях, на программном обеспечении, беспилотная авиация, роботы, — пользуется неимоверным спросом, — подчеркнул Сергей Гурулёв. — И одновременно — в связи с кризисом — там, где нет достатка средств, вполне готовы покупать модернизированную добротную советскую продукцию. То есть у нас и такой спрос есть, и такой. И мы готовы удовлетворить и те, и другие направления.

Сергей Петрович отметил также, что объем белорусского экспорта специальной и военной продукции, а также продукции двойного назначения, услуг составил в прошлом году около одного миллиарда долларов США. А на вопрос о том, увеличится ли эта цифра в нынешнем году, ответил так:

— Наше стремление — все лучше и лучше, выше и выше. Есть такое желание и такие возможности.

Глава Госкомвоенпрома рассказал журналистам, что на данный момент в активной стадии находится разработка белорусского зенитного ракетного комплекса средней дальности.

— Есть достаточно много проблем, так как этой темой мы никогда не занимались, — подчеркнул Сергей Гурулёв. — В конце года у нас будет макет собственного изделия. Что касается нижней части, у нас есть достойные варианты. Речь идет о ракете. Мы работаем над этой темой.

Сергей Петрович отметил также, что в мире растет спрос на вооружение:

— За прошедшие пять лет он вырос на 8,4 %. Конкуренция невероятная. Мы за счет чего можем брать? За счет качества и цены. А также трансфер технологий. Поэтому, идя этим путем, мы по некоторым направлениям имеем нормальные успехи на рынке. В частности, «Адунок» (автоматизированный дистанционно управляемый наблюдательно-огневой комплекс. — Авт.) поставлен в Индонезию, станция радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Гроза-С» поставлена в ряд стран и так далее. Потребность есть, а конкуренция еще больше. Простое сравнение: страны, импортирующие вооружение, в два раза превосходят страны, которые это вооружение производят.

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Гурулёв подчеркнул также, что Беларусь в состоянии вместе с партнерами запустить три спутника связи.

— Это коммерция. Сейчас ввиду спада экономики цена и спрос на системы спутниковой связи несколько упали. Но эта перспектива остается, мы ей занимаемся, — отметил председатель Госкомвоенпрома.

Подробно о контрактах, заключенных за время проведения выставки MILEX‑2017, Сергей Гурулёв по понятным причинам говорить не стал.

— Мы итоги подведем по окончании. Но контракты есть, и контракты будут, — заверил он журналистов.

 
 
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