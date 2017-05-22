Укрепляя научное сотрудничество

В рамках Международной выставки вооружения и военной техники MILEX‑2017 с 20 по 22 мая прошла 7‑я Международная научная конференция по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного применения.

Ее организаторами выступили Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь и НВЦ «БелЭкспо» Управления делами Президента Республики Беларусь. В рамках конференции состоялось девять секционных заседаний, в которых приняло участие более 400 человек, было заслушано более 200 докладов.



«Геоинформационные системы управления, автоматизированные системы управления войсками и оружием», «Системы противодействия высокоточному оружию, системы и средства РЭБ, радио-, радиотехнической и радиолокационной разведки» — эти и другие интересные, весьма актуальные темы были вынесены на обсуждение в рамках минской международной научной конференции.

Участники конференции обсудили проблематику научных исследований и разработок в интересах создания и освоения новых и перспективных технологий и материалов, техники и приборов в области обороны и безопасности, технологий двойного применения.

Кроме того, были определены пути развития и укрепления наукоемких производств и повышения научно-технического потенциала Республики Беларусь.

Также были выработаны предложения по развитию и укреплению военно-технического и научного сотрудничества, определены механизмы интеграции и кооперации со странами ближнего и дальнего зарубежья.