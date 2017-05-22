Деловой совет рекомендовал…

В рамках 8‑й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX‑2017 состоялось заседание Делового совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Деловой совет был создан с целью анализа и выработки предложений по решению наиболее важных проблем в области военно-экономического сотрудничества, затрагивающих интересы финансовых и промышленных кругов государств — членов ОДКБ, определения стратегических целей организации в области военно-промышленной интеграции и путей их реализации, подготовки предложений по нормативному правовому обеспечению межгосударственного военно-экономического сотрудничества.



В числе функций Делового совета — рассмотрение вопросов и выработка предложений и рекомендаций, направленных на обеспечение многостороннего военно-экономического сотрудничества по приоритетным направлениям.

В конференц-зале многофункционального культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена» представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудили ряд насущных вопросов, среди которых кооперация и интеграция предприятий стран — участниц ОДКБ, возможности упрощения процедуры взаимных поставок.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото Ирины Малиновской