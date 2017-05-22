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Деловой совет рекомендовал…

22.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В рамках 8‑й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX‑2017 состоялось заседание Делового совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Деловой совет был создан с целью анализа и выработки предложений по решению наиболее важных проблем в области военно-экономического сотрудничества, затрагивающих интересы финансовых и промышленных кругов государств — членов ОДКБ, определения стратегических целей организации в области военно-промышленной интеграции и путей их реализации, подготовки предложений по нормативному правовому обеспечению межгосударственного военно-экономического сотрудничества.

В числе функций Делового совета — рассмотрение вопросов и выработка предложений и рекомендаций, направленных на обеспечение многостороннего военно-экономического сотрудничества по приоритетным направлениям.

В конференц-зале многофункционального культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена» представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудили ряд насущных вопросов, среди которых кооперация и интеграция предприятий стран — участниц ОДКБ, возможности упрощения процедуры взаимных поставок.

 

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото Ирины Малиновской

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках 8‑й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX‑2017 состоялось заседание Делового...

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