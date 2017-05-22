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Спортивный тандем супругов

22.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Во втором этапе отборочного тура конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества» участвовали не только отдельные военнослужащие — и целые семьи!.. В числе тех, кто боролся за право представлять наши Вооруженные Силы на международном конкурсе, — супружеская чета Михайловых.

Сержант Виталий Михайлов и рядовой Татьяна Михайлова проходят военную службу по контракту в Спортивном комитете Вооруженных Сил Республики Беларусь. Они, необходимо добавить, являются лидерами национальной команды нашей страны по конькобежному спорту.

Познакомились молодые люди на чемпионате страны — и с тех пор вместе и на катке, и в жизни.

— Про конкурс «Воин Содружества» мы слышали раньше, читали о нем в «Белорусской военной газете. Во славу Родины». Вот и решили принять участие в отборочных испытаниях, — рассказал Виталий Михайлов.

Тренировки на катке супруги совмещали с подготовкой к соревнованиям. Не раз проходили специализированную полосу, упражнялись в стрельбе из автомата…

— Было непросто соперничать с участниками отборочного тура, — подчеркнула в беседе Татьяна Михайлова.

…И все-таки спортсмены, входящие в национальную сборную, не ударили в грязь лицом, показали отличные результаты. Сержант контрактной службы Виталий Михайлов стал третьим среди мужчин, его супруга разделила второе-третье места с представительницей ЗОК — они набрали одинаковое количество очков.

К слову, мастер спорта международного класса Виталий Михайлов является бессменным чемпионом Беларуси по конькобежному спорту на длинных дистанциях вот уже 10 (!) лет. В 2017 году спортсмен стал четвертым в масстарте на чемпионате мира по отдельным дистанциям. Мастер спорта Татьяна Михайлова старается не отставать от титулованного супруга — она также на протяжении многих лет традиционно становится первой в Беларуси по конькобежному спорту на средних и коротких дистанциях.

— Образ жизни у нас кочевой — тренировочные сборы, соревнования. Дома бываем редко… — рассказала Татьяна. — В этом году будем завоевывать лицензии для выступления на XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале следующего года. Так что главные победы впереди!

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото Ирины Малиновской

 
 
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