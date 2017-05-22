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Сбережём здоровье и жизнь!

22.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Прошел учебно-методический сбор со штатными специалистами и уполномоченными лицами по охране труда (ОТ) воинских частей и организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Цель мероприятия — повысить уровень специальной подготовки и квалификации данных работников по охране труда органов военного управления, воинских частей и организаций. Были подведены итоги деятельности по организации работы по ОТ в Вооруженных Силах в прошлом году и первом квартале нынешнего года.

С докладом о состоянии организации работы по обеспечению охраны труда и предупреждению травматизма на производстве в военном ведомстве выступил исполняющий обязанности начальника главной военной инспекции Вооруженных Сил полковник Сергей Лещинский. Он подчеркнул, что значительная часть опасных производственных факторов, воздействие которых способно повлечь травматизм и даже гибель работника, возникает в результате нарушений правил безопасности, в том числе самими же потерпевшими. А это значит, что большинство трагедий можно предупредить путем налаживания четкого взаимодействия между различными службами, надлежащего выполнения требований правил и инструкций по ОТ, повышения ответственности руководителей, специалистов по охране труда и работающих. Неустанного внимания требует то, что может повлечь травмирование: состояние техники, территории, зданий и сооружений, процесс производства, который должен быть безопасным.


Александр Щербо

 
 
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