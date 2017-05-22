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Кот стал предметом судебных разбирательств двух итальянок

22.05.2017 22:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая — Sputnik. Четырехлетний кот стал предметом судебного разбирательства между двумя жительницами итальянского города Генуя, передают местные СМИ.

Сообщается, что кот, проживший два года у одной женщины, вдруг стал приходить ночевать к ее соседке. Позже выяснилось, что у кота даже были две разные клички, данные каждой из хозяек — Бантик и Текила.

Кот стал предметом судебных разбирательств двух итальянок
© YouTube / Hosico Cat
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Походы кота "налево" обнаружились, когда вторая хозяйка переехала и забрала питомца с собой, а первая подала заявление в полицию о краже. В итоге карабинеры вернули кота его первой хозяйке, однако ее бывшая соседка обратилась с апелляцией в вышестоящую инстанцию.

Суд расценил, что кот не был украден, а также не нашел прямых доказательств того, что животное жило у первой хозяйки. Поэтому кот был возвращен "похитительнице".

Однако "битва за кота", как отмечают издания, на этом не завершилась — дело может попасть в еще одну высшую инстанцию — суд по гражданским делам.

 
Теги: Минск
 
 
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Выяснилось, что у кота есть две хозяйки, после того, как одна из них переехала, прихватив питомца с собой.

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