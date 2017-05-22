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Личный самолет Элвиса продадут на аукционе в США

22.05.2017 21:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая – Sputnik. Личный самолет короля рок-н-ролла Элвиса Пресли будет продан на аукционе в США на текущей неделе – в субботу 27 мая.

Личный самолет Элвиса продадут на аукционе в США
© Pixabay
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Как проинформировал аукционный дом GWS Auctions, на продажу выставлен Lockheed Jetstar, выпущенный в 1962 году. Сообщается, что в самолете сохранилась внутренняя отделка, выполненная по заказу музыканта – золотистые деревянные панели, бархатные кресла и красный ковер.

По предварительной оценке, стоимость самолета, у которого не хватает двигателей, составляет от 2 до 3,5 миллиона долларов США. Транспортное средство не эксплуатировалось более трех десятков лет, и в последнее время лайнер находился на аэродроме в штате Нью-Мексико.

Пресли скончался в 1977 году в возрасте 42 лет, однако он до сих пор продолжает оставаться одним из самых популярных музыкантов в мире.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной оценке, стоимость самолета, у которого не хватает двигателей, составляет от 2 до 3,5 миллиона долларов США.

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