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Магазины Zara и Bershka могут появиться в Минске уже в августе
22.05.2017 19:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая — Sputnik. Ожидаемые всеми белорусами-приверженцами "закупов" в Польше и Литве магазины испанской сети INDITEX — Zara, Bershka и другие — могут открыться в Минске уже в августе, стало известно из вакансии, размещенной на русскоязычной версии
© Sputnik / Артем Бордовский
Там же указано, что магазины вышеуказанных брендов, а также Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti будут открыты в торговом центре Dana Mall.
Как сказано в объявлении о поиске сотрудников, работодатель видит в будущих представителях испанских брендов преданных своему делу профессионалов, которые любят моду и готовы справиться с любой задачей в динамичном бизнесе.
Слухи о возможном открытии Zara и Bershka
В середине апреля в торговом центре Galleria Minsk
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Торговые объекты этих брендов, как и других представителей INDITEX, будут открыты в столичном ТЦ Dana Mall.
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