ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Магазины Zara и Bershka могут появиться в Минске уже в августе

22.05.2017 19:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Ожидаемые всеми белорусами-приверженцами "закупов" в Польше и Литве магазины испанской сети INDITEX — Zara, Bershka и другие — могут открыться в Минске уже в августе, стало известно из вакансии, размещенной на русскоязычной версии сайта компании.

Магазины Zara и Bershka могут появиться в Минске уже в августе
© Sputnik / Артем Бордовский
Видеорепортаж: как прошло открытие Belarus Fashion Week

Там же указано, что магазины вышеуказанных брендов, а также Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti будут открыты в торговом центре Dana Mall.

Как сказано в объявлении о поиске сотрудников, работодатель видит в будущих представителях испанских брендов преданных своему делу профессионалов, которые любят моду и готовы справиться с любой задачей в динамичном бизнесе.

Слухи о возможном открытии Zara и Bershka ходили в Минске не первый год, однако появление брендов постоянно откладывалось. В столице периодически возникают торговые объекты, которые перепродают продукцию этих брендов.

В середине апреля в торговом центре Galleria Minsk открылись два популярных среди любителей "закупов" магазина — Reserved и House.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торговые объекты этих брендов, как и других представителей INDITEX, будут открыты в столичном ТЦ Dana Mall.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко призвал не терять контактов с «мудрым и крепким» Бастрыкиным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика