Магазины Zara и Bershka могут появиться в Минске уже в августе

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Ожидаемые всеми белорусами-приверженцами "закупов" в Польше и Литве магазины испанской сети INDITEX — Zara, Bershka и другие — могут открыться в Минске уже в августе, стало известно из вакансии, размещенной на русскоязычной версии сайта компании .



© Sputnik / Артем Бордовский Видеорепортаж: как прошло открытие Belarus Fashion Week

Там же указано, что магазины вышеуказанных брендов, а также Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti будут открыты в торговом центре Dana Mall.

Как сказано в объявлении о поиске сотрудников, работодатель видит в будущих представителях испанских брендов преданных своему делу профессионалов, которые любят моду и готовы справиться с любой задачей в динамичном бизнесе.

Слухи о возможном открытии Zara и Bershka ходили в Минске не первый год , однако появление брендов постоянно откладывалось. В столице периодически возникают торговые объекты, которые перепродают продукцию этих брендов.

В середине апреля в торговом центре Galleria Minsk открылись два популярных среди любителей "закупов" магазина — Reserved и House.