В Витебске из-за выпускных вечеров ограничат продажу спиртного

В учреждениях среднего образования в Витебске 10 июня пройдут выпускные вечера. В связи с этим в областном центре ограничат продажу спиртных напитков. Такое решение принял горисполком.

Спиртные напитки не будут продавать с 15.00 до 24.00 (за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив).

В это время нельзя будет купить водку, ликеро-водочные изделия, вина, коньяки, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с долей этилового спирта 7 и более процентов.