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В Витебске из-за выпускных вечеров ограничат продажу спиртного

23.05.2017 07:16 — Новости Общества | Tut.by  
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В учреждениях среднего образования в Витебске 10 июня пройдут выпускные вечера. В связи с этим в областном центре ограничат продажу спиртных напитков. Такое решение принял горисполком.

Спиртные напитки не будут продавать с 15.00 до 24.00 (за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив).

В это время нельзя будет купить водку, ликеро-водочные изделия, вина, коньяки, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с долей этилового спирта 7 и более процентов.

 
Теги: Витебск
 
 
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