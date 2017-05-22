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В Витебске из-за выпускных вечеров ограничат продажу спиртного
23.05.2017 07:16 — Новости Общества | Tut.by
В учреждениях среднего образования в Витебске 10 июня пройдут выпускные вечера. В связи с этим в областном центре ограничат продажу спиртных напитков. Такое решение принял горисполком.
Спиртные напитки не будут продавать с 15.00 до 24.00 (за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив).
В это время нельзя будет купить водку, ликеро-водочные изделия, вина, коньяки, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с долей этилового спирта 7 и более процентов.
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Такое решение принял горисполком.
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