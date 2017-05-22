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В Горецком районе создают 200-километровый веломаршрут

23.05.2017 07:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Веломаршрут протяженностью более 200 км создают в Горецком районе. На его пути — Полящицкая роща в береговой зоне водохранилища Днепрец, заросшая лесная дорога к одному из наиболее известных и исследованных исторических мест района — Никодимовскому городищу, основанному в третьей четверти I тысячелетия нашей эры, пишет сайт облисполкома.


Фото: kultura174.ru

Уже разработаны три маршрута для велопробегов длиной от 59 км до 216 км — последний закольцовывает весь район. С учетом холмистости, пересеченности местности они включают различные степени сложности и проходят по территориям ботанических памятников природы местного значения, историческим местам района, участкам нетронутой природы.

Среди прочих объектов, которые будут включены в веломаршруты, — комплекс старейшего сельскохозяйственного учебного заведения на постсоветском пространстве: Белорусской государственной сельскохозяйственной академии с расположенными на его территории ботаническим садом и дендропарком, мемориальный комплекс советско-польского боевого содружества в агрогородке Ленино, участок векового хвойного леса в Добровском лесничестве «Магутныя волаты», оленья ферма в урочище Селец, Успенская церковь в деревне Малые Шарипы, построенная в конце 19 века, и др.

Время в пути на различных маршрутах в зависимости от физической подготовки группы будет составлять от 8 до 32 часов. Есть варианты переночевать в Горках, в агроусадьбах района, в палаточных городках.

Интерактивную карту веломаршрутов разместят на сайте райисполкома. Она познакомит с маршрутами велопутешествий, краткой характеристикой населенных пунктов по пути следования и их историей. В гостевую книгу посетители смогут внести предложения по совершенствованию направлений и поделиться впечатлениями.

Беларусь принимает активное участие в международном проекте «Здoровые гoрода», который при поддержке Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения развивается уже более 20 лет. Сегодня он перерос в глобальное движение, объединяющее около тысячи городов, районов и поселков более чем 30 стран. Горки — первый город Беларуси, присоединившийся к здоровому движению.

 
 
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