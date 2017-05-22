Кому в Минске отключат горячую воду в июне

Минский горисполком опубликовал график отключения горячей воды на июнь. В это время тепловые сети Минска продолжат готовить к работе на следующий сезон.



Фото с сайта grodno.in

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В период с 1 июня у жителей по улицам: Аннаева, 27 (1,2); Независимости пр., 165.

С 5 июня по улицам: Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20; Грушевская, 83, 85, 87, 89; Дзержинского пр., 93, 95, 97, 115, 119, 129, 131; Каролинская, 3, 6, 8, 10, 14; Каролинский пр., 5; Маяковского, 135 к1; Некрошевича, 6, 8, 10, 12; Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47А, 51, 53, 55; Разинская, 96; Таллинский, 7; Чечота, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, Чюрлениса, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 22, 24, 26.

В период с 6 июня по улицам: Авиации, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21; Барамзиной, 4, 6, 8, 9, 10А; 10, 12, 12А; 13, 16, 18, 20; Березогорская, 6, 7, 8; Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9; Звездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 39, 41; Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25; Прилукская, 46А; Ромашкина, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23; Торг.-произв. комплекс «Корона»; Торг.-произв. комплекс «Смак».

С 12 июня у потребителей по улицам: Аладовых, 5, 7, 15, 17; Гаруна, 1, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32; Голубка, 10, 12; Жиновича, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 22; Игнатовского, 1, 2, 2А; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; Казимировская, 15, 17, 21, 21А; 29, 31, 33, 35, 37; Каменногорская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 47, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116; Колесникова, 1, 4, 4А; 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37; Кунцевщина, 2А; 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 20А; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48; Лещинского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А; 23, 25, 27, 29, 31 к1, 2, 3; 33 к1, 2; 35, 37, 39, 39А; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22; Лобанка, 4, 12, 14; Люцинская, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Матусевича, 50, 52, 53, 53А; 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А; 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68Б; 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 86, 88, 90; Налибокская, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 24А; 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 35А; 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46; Неманская, 2, 3, 3А; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85; Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 158, 158А; 160, 160Б; Пулихова, 43; Чичурина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20.

В период с 14 июня по улицам: Бачило, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 к2, 3; 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Буденного, 6, 8, 10; Ванеева, 1, 3; Васнецова, 11А; Машиностроителей, 22, 24; Народная, 51; Партизанский пр., 12, 12А; 14, 40А; 67, 73, 75; Плеханова, 16; Ротмистрова, 24, 26, 30, 32, 34, 36 к1, 3, 4, 5; 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 60А; 62, 64, 66; Селицкого, 65, 67, 67А; 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107; Филатова, 6, 10, 13; Шабаны, 11, 16; Я. Райниса, 1 А, Б, В, Г, Д.

С 15 июня по улицам: Бумажкова, 37А; 39; К. Чорного, 25; Калинина, 2А; Менделеева, 20, 22, 24, 30; Независимости пр., 91, 91 А, Б; 93, 93А; Столетова, 2; Фроликова, 2.

В период с 16 июня по улицам: Алибегова, 3, 5, 7; Голубева, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 А, Б; 15, 16 к 1, 17, 19, 21; Дзержинского пр., 69 к2; 71, 73, 73А; 74, 75, 76, 77, 77А; 78, 79, 79А; 80, 81, 82, 83, 84, 87, 91, 104; Казинца, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27А; Любимова пр., 4, 6, 8; пр. Газ. Звязда, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 33; пр. Газ. Правда, 1, 3А; 3, 5, 7, 8, 8А; 9, 9А; 10, 11, 12, 14, 14А; 14 к 2, 3; 16, 20, 22, 26 к 2; 27, 30, 32, 34, 38, 40, 40 к 2; 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 к 2; 58 к 2; 60 к 2; 62 к 2; Семашко, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 15А; 17; Черниговская, 46А; 46, 46 к2.

В период с 21 июня у потребителей по улицам: ст. Колядичи, 1, 3, 5, 7.

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