Доброе утро!

Погода на этой неделе порадует нас почти летним теплом, правда, не обойдется без дождей. Если они будут теплыми и кратковременными — ладно, мы согласны.





ВАЖНОЕ

Какая-то странная история произошла с Леонидом Пеньковским, который недавно возглавил Оршанский райисполком. Кто-то из силовиков почему-то «ворвался» в его дом, а президент остался этим недоволен. «Кто дал право к человеку, согласованному к назначению президентом, врываться в дом? Ведь для того, чтобы правоохранительным органам даже вести какие-то расследования по человеку, входящему в кадровый реестр президента, надо согласие президента», — поручил разобраться Александр Лукашенко. Позже в Администрации президента рассказали, что там произошло .

В Минске прошел форум ипэшников. Рассказываем, на какие проблемы жаловались там предприниматели. Люди предупредили: если игнорировать их предложения, то большинство закроются через три года. «Сергей Сумарев принес с собой плюшевую игрушку «Ждун», заявив, что тот символизирует всех предпринимателей: «Я бы еще добавил: Ждун-молчун. Вот он молодец, молчит и ждет, ждет, ждет».





В стране резко выросло количество сторонников рыночных реформ: почти 80% белорусов считают, что нам они очень нужны, и почти 60% из них хотят видеть уменьшение роли государства. Как белорусы оценивают экономическое положение страны и своих семей — смотрите здесь . Кстати, каждый третий и вовсе хочет уехать из страны .

Россия сняла ограничения на поставку белорусской продукции с девяти предприятий. Помните, Россельхознадзор ранее запретил ввозить «молочку» с них из-за обнаружения остатков антибиотиков? Сейчас российская сторона надеется, что Беларусь усилит контроль за сырьем и готовой продукцией.

На английском стадионе «Манчестер Арена» после окончания концерта прогремел взрыв . По последним данным, погибли 19 человек, еще почти 60 пострадали.

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Не пропустите наше большое интервью с новым послом Украины . Расспросили его об отношениях двух стран, влиянии на них войны на Донбассе, белорусской дружбе с Россией и совместных с ней военных учениях осенью. Посол рассказал и о том, как сам поддерживал Майдан и почему украинцы не разочаровались в европейском выборе. Для ленивых, кстати, сделали короткую видеоверсию разговора.





Белорусам уже несколько лет обещают отечественные джинсы из льняной ткани. Тестовые образцы давно готовы, но в серийное производство их никак не запустят. Вот здесь рассказываем , почему у вас, скорее всего, так и не будет белорусских джинсов стоимостью около ста рублей за пару брюк.

Откровенные наряды певицы Шер на церемонии вручения премии Billboard Music Awards произвели фурор: о них пишут и в СМИ, и в соцсетях. Посмотрите, как нужно (или не нужно?) одеваться в 71 год .

Наши LADY.TUT.BY совместно с журналом «Имена» начали проект «Героиня нашего времени». И вот первая история женщины с непростой судьбой: белоруска Татьяна посвятила жизнь уходу за парализованным мужем.





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Еще немного — и белорусы поедут с детьми в отпуск в теплые страны. Как выехать с ребенком, чтобы не возникли проблемы на границе ? Пустят ли за рубеж семью тунеядца? Кто может внести ребенка в базу невыездных? Спросили в Департаменте по гражданству и миграции МВД.

Детский кардиохирург рассказал нам о том, как лечат пороки сердца у маленьких белорусов и почему важно определять их еще в утробе. Но у нас в утробе не оперируют: «Появились мнения многих ведущих центров, что, к сожалению, результаты таких операций не оправдывают надежд. Сейчас эксперты оценивают, нужны ли они вообще. Так что мы пока не торопимся». Кстати, 27 и 28 мая вы можете принять участие в благотворительной акции « Забег тысячи сердец » и помочь собрать деньги на покупку нового оборудования для УЗИ-диагностики пороков сердца у плода во время беременности и у новорожденных.





Вот здесь собрали истории безработных, которые не смогли трудоустроиться до 1 мая. «Мы дошли до каждого человека, — уверяла министр труда и соцзащиты. — Кто хотел, тот, конечно, был трудоустроен». «Никто до меня не дошел», — говорят те, кто хотел найти работу, но остался без нее.

В рамках проекта «100 лет инноваций» 42.TUT.BY продолжает знакомить вас с важнейшими научно-техническими прорывами XX века. Вчера рассказывали о главных изобретениях 1960-х годов : вспоминали, с какой высоты падали первые космонавты и как гигантские компьютеры передавали считанные байты.

Все новости понедельника, 22 мая

Нам, кстати, опять обещают приход европейских брендов: в Минске активно подыскивают персонал в Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti, но официально ничего не комментируют. Что ж, снова есть шанс, что заживем стильно и недорого. Литовцы и поляки, наверное, снова вздрогнули от боязни нас — белорусских шопоголиков — потерять.

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