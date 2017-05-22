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Посольство Беларуси в Великобритании выясняет, есть ли белорусы среди пострадавших в Манчестере

23.05.2017 07:42 — Новости Общества | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Великобритании выясняет, есть ли белорусы среди пострадавших в Манчестере. Такая информация размещена в официальном твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Посольство Беларуси в Соединенном Королевстве в контакте с британскими властями выясняет, есть ли среди потерпевших в результате взрыва в Манчестере белорусы", - говорится в сообщении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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