22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Великобритании выясняет, есть ли белорусы среди пострадавших в Манчестере. Такая информация размещена в официальном твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Посольство Беларуси в Соединенном Королевстве в контакте с британскими властями выясняет, есть ли среди потерпевших в результате взрыва в Манчестере белорусы", - говорится в сообщении.-0-