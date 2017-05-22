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Правительство проведет сегодня выездное заседание по развитию Оршанского района

23.05.2017 08:01 — Новости Общества | БелТА  
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23 мая, Орша /Корр. БЕЛТА/. По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко правительство проведет сегодня выездное заседание Президиума Совета Министров по вопросам развития Оршанского района Витебской области. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Во время заседания будут детально рассмотрены проблемы социально-экономического развития. Особое внимание будет уделено перспективам населенных пунктов района, в том числе города Барани и городского поселка Болбасово. Правительство изучит вопросы развития производственного сектора, привлечения инвестиций, строительства жилья, транспортной инфраструктуры, занятости населения.

Участники посетят ряд предприятий: филиал "Сладкая страна" коммунального производственного унитарного предприятия "Витебский кондитерский комбинат "Витьба", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", ОАО "Техника связи", СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел".

Накануне выездного заседания Совета Министров активная работа проведена членами правительства, которые детально, с выездом на места, проанализировали имеющиеся проблемы и ключевые вопросы развития региона.-0-

 
 
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Во время заседания будут детально рассмотрены проблемы социально-экономического развития. Особое внимание будет уделено перспективам населенных пунктов района,...

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