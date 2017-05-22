"Удача в придачу!" В каждом туре - новая страна! Путевки в Египет были разыграны в 31-м туре игрыВ каждом туре - новая страна!

Участники игры "Удача в придачу!" продолжают открывать для себя самые популярные туристические места и страны мира! Как мы знаем, первые путешественники от "Евроопта", выигравшие 40 путевок на двоих в 30-м туре, уже замечательно провели время в одном из лучших отелей Турции. А сегодня еще 80 счастливчиков 31-го тура улетели отдыхать в Египет!

Следующую неделю - с 23 мая по 30 мая - эти удачливые покупатели проведут в великолепном пятизвездочном отеле Albatros White Beach Resort 5* в Хургаде. На берегу Красного моря, будто специально созданного для снорклинга и дайвинга. Такой богатой фауны нет больше нигде в мире! И, конечно же, путешественников ждут древние памятники архитектуры, среди которых легендарные пирамиды и Долина царей. "Евроопт" дополнительно дарит каждому бесплатную экскурсию!

Роскошные песчаные пляжи, увлекательные экскурсии, удобные номера и максимум развлечений и, конечно, "все включено"... Счастливчиков, которые отправились открывать Египет с "Еврооптом", действительно ждет незабываемое путешествие! И перед вылетом белорусы с готовностью поделились своими ожиданиями от отдыха.

"Я не то, что в Египте не была, я вообще нигде не была, а благодаря "Евроопту" хоть мир повидаю! Кстати, выиграла путевку практически на день рождения, который у меня был 10 мая, а ведь до этого ни разу ничего не выигрывала, - признается домохозяйка Ирина Волкова из агрогородка Озерцы Витебской области, которая проведет эту неделю на популярном курорте вместе с супругом Александром. - Мы очень-очень рады, эмоции переполняют. Благодаря интернету такое чувство, что мы уже там побывали. Решили весь экстрим попробовать: и поныряем обязательно, и необитаемые острова хотим повидать…"

Ирина Волкова: "Выиграла путевку практически на день рождения! Благодаря "Евроопту" хоть мир повидаю!"

Еще один турист от "Евроопта" - Яков Поляков из Бобруйска Могилевской области - в Египте тоже никогда не бывал. "Эмоции самые положительные, это первый мой выигрыш в жизни", - делится Яков Анатольевич, у которого в Бобруйске собственный бизнес по ремонту обуви. В поездку он отправился со своим хорошим товарищем и младшим сыном. "Сын, когда увидел: Египет, море, аквапарк и "все включено", - то ему в принципе больше ничего уже не нужно было, - смеется удачливый покупатель. - Ну а для нас с товарищем все будет в новинку, мы очень давно никуда не выезжали".

Яков Поляков отправился в Египет с хорошим товарищем и младшим сыном: "Эмоции самые положительные!"

"Были в Турции, Испании, Польше, а теперь и в Египте побываем", - улыбается Анна Савнева из Витебска, которая будет отдыхать вместе с мужем Олегом. Эта удачливая покупательница сейчас находится в декрете, так что неожиданный выигрыш внес свои коррективы в распланированный график семьи. "Но, конечно, отпуск - это всегда хорошо и приятно, - говорит Анна. - Мы настроены на спокойный отдых в отеле".

Анна Савнева: "Были в Турции, Испании, Польше, а теперь и в Египте побываем!"

"Когда выиграла путевку, то даже запрыгала от радости", - смеется Регина Белоус из Лиды Гродненской области, которая отправляется в путешествие от "Евроопта" вместе с дочкой и внучкой. Регина Владимировна 40 лет проработала в детском доме, а сейчас уже находится на пенсии. Так что отдых в формате "все включено" - то, что нужно, для восстановления сил! "Мы были в Болгарии два года назад и в этом году собирались, но вот нам так повезло, - от души благодарна любимой торговой сети за такой подарок удачливая покупательница. - А кроме Болгарии ни я, ни дочка нигде и не были - то работа, то дети… Так что мы очень довольны, что едем отдыхать в Египет, люди из этой страны приезжают и говорят, что там очень хорошо!"

Регина Белоус будет отдыхать в пятизвездочном отеле вместе с дочкой и внучкой: "Когда выиграла путевку - прыгала от радости!"

Хотите узнать, как встретиться с удачей? Есть прекрасная новость! С 10 мая на телеканале ОНТ стартовали "Дневники "Удачи в придачу!" Смотрите трансляцию каждый вечер в 18.55 или каждое утро повтор программы в 8.05 - и будьте в курсе, чем живет игра и ее участники, которым уже повезло с "Еврооптом"!

А удача не останавливается ни на секунду! С 20 мая стартовал 34-й тур игры "Удача в придачу!" , который продлится по 2 июня включительно. И призов стало еще больше! Уже 3 июня "Евроопт" разыграет 2 тыс. билетов на концерт популярнейшего российского исполнителя Григория Лепса, который состоится 11 июля во время международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Также в этом туре своих обладателей отыщут 20 тыс. подарочных сертификатов на общую сумму Br200 тыс. и два крупных денежных приза по Br20 тыс. каждый. И, конечно же, участникам игры достанутся новенькие автомобили (81-й и 82-й!) марки Renault Kaptur и ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ КВАРТИРА от "Евроопта" в престижном районе Минска по адресу ул. Мястровская, 4.

Призов стало еще больше! Квартира, автомобили, денежные призы и отдых мечты ждут победителей 34-го тура игры "Удача в придачу!" А также будут разыграны 2 тыс. билетов на концерт Григория Лепса!

А еще - снова будут разыграны 40 путевок на двоих, на этот раз в шикарный пятизвездочный отель Riu Tikida Palace на юге экзотического Марокко, "все включено". В каждом туре - новая страна удачи. Так что этой весной и этим летом открываем мир вместе с "Еврооптом"!

Открывай мир с "Еврооптом"! Сразу 80 счастливчиков в июле отправятся в роскошный пятизвездочный отель Riu Tikida Palace в Марокко!

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