23 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Потенциальные инвесторы и резиденты Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" смогут пребывать в Беларуси без визы в течение 180 суток в календарном году. Это предусмотрено указом №166, рассказал корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

"Специфика проекта, его международный статус и новизна для Беларуси требуют привлечения на работу в парк большого числа иностранных специалистов, обладающих опытом работы в реализации аналогичных проектов в зарубежных странах, а также владеющих иностранными языками на уровне родного языка. Поэтому указом закреплен безвизовый въезд в Беларусь представителей потенциальных инвесторов и резидентов с возможностью их пребывания на ее территории в течение 180 суток в календарном году", - отметил Кирилл Коротеев.

Также предусмотрена возможность найма иностранными компаниями трудящихся-иммигрантов для работ. "Эта норма необходима для иностранных генподрядчиков при строительстве объектов парка за счет льготных кредитов китайских банков, предусматривающих обязательную долю китайской составляющей в цене строительства", - пояснил он.

Документ разрешает регистрировать по месту жительства и (или) пребывания иностранных граждан во временных жилых помещениях, специально возводимых для этих целей, - с целью оптимизации затрат, связанных с привлечением иностранной рабочей силы на объекты, финансируемые связанными кредитами.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-