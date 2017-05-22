ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безвизовый режим на 180 суток вводится для потенциальных инвесторов и резидентов парка "Великий камень"

23.05.2017 08:48 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Безвизовый режим на 180 суток вводится для потенциальных инвесторов и резидентов парка "Великий камень"

23 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Потенциальные инвесторы и резиденты Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" смогут пребывать в Беларуси без визы в течение 180 суток в календарном году. Это предусмотрено указом №166, рассказал корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

"Специфика проекта, его международный статус и новизна для Беларуси требуют привлечения на работу в парк большого числа иностранных специалистов, обладающих опытом работы в реализации аналогичных проектов в зарубежных странах, а также владеющих иностранными языками на уровне родного языка. Поэтому указом закреплен безвизовый въезд в Беларусь представителей потенциальных инвесторов и резидентов с возможностью их пребывания на ее территории в течение 180 суток в календарном году", - отметил Кирилл Коротеев.

Также предусмотрена возможность найма иностранными компаниями трудящихся-иммигрантов для работ. "Эта норма необходима для иностранных генподрядчиков при строительстве объектов парка за счет льготных кредитов китайских банков, предусматривающих обязательную долю китайской составляющей в цене строительства", - пояснил он.

Документ разрешает регистрировать по месту жительства и (или) пребывания иностранных граждан во временных жилых помещениях, специально возводимых для этих целей, - с целью оптимизации затрат, связанных с привлечением иностранной рабочей силы на объекты, финансируемые связанными кредитами.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Специфика проекта, его международный статус и новизна для Беларуси требуют привлечения на работу в парк большого числа иностранных специалистов, обладающих...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Правительство проведет сегодня выездное заседание по развитию Оршанского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика