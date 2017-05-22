|
Безвизовый режим на 180 суток вводится для потенциальных инвесторов и резидентов парка "Великий камень"
23.05.2017 08:48 — Новости Общества | БелТА
23 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Потенциальные инвесторы и резиденты Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" смогут пребывать в Беларуси без визы в течение 180 суток в календарном году. Это предусмотрено указом №166, рассказал корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.
"Специфика проекта, его международный статус и новизна для Беларуси требуют привлечения на работу в парк большого числа иностранных специалистов, обладающих опытом работы в реализации аналогичных проектов в зарубежных странах, а также владеющих иностранными языками на уровне родного языка. Поэтому указом закреплен безвизовый въезд в Беларусь представителей потенциальных инвесторов и резидентов с возможностью их пребывания на ее территории в течение 180 суток в календарном году", - отметил Кирилл Коротеев.
Также предусмотрена возможность найма иностранными компаниями трудящихся-иммигрантов для работ. "Эта норма необходима для иностранных генподрядчиков при строительстве объектов парка за счет льготных кредитов китайских банков, предусматривающих обязательную долю китайской составляющей в цене строительства", - пояснил он.
Документ разрешает регистрировать по месту жительства и (или) пребывания иностранных граждан во временных жилых помещениях, специально возводимых для этих целей, - с целью оптимизации затрат, связанных с привлечением иностранной рабочей силы на объекты, финансируемые связанными кредитами.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безвизовый режим на 180 суток вводится для потенциальных инвесторов и резидентов парка "Великий камень"
"Специфика проекта, его международный статус и новизна для Беларуси требуют привлечения на работу в парк большого числа иностранных специалистов, обладающих...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии