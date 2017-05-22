Выгодно меняем валюту вместе с Банком Москва-Минск

Любое предприятие, выходя на валютно-обменный рынок, стремится минимизировать свои издержки при проведении покупки, продажи или конверсии иностранной валюты.

Понимание того, какие факторы могут позволить банку предоставить скидки своим клиентам, поможет в этом стремлении. Старое правило "больше объем сделки - ниже цена" справедливо и для рынка валют. А что же еще?

Внедрение современных цифровых технологий снижает затраты банка на обеспечение своего функционирования, в том числе и на валютном рынке. Использование внедренного механизма электронной торговли позволяет банку назначать более привлекательные цены. Таким образом, дополнительную скидку от банка можно получить совсем просто - перейти торговать валютой на электронную цифровую площадку.

Покупка валюты через SC-ETPBANK осуществляется в два клика: нужно на тикере с интересующей валютной парой выбрать "Купить" или "Продать", ввести сумму и подтвердить сделку.

Преимущества для клиента:

• нет необходимости дозваниваться в банк;

• не требуется установка специальной программы на стороне клиента - работа осуществляется через web-браузер по логину и паролю;

• сокращение времени на проведение сделки (в два клика);

• возможность получения более выгодных котировок;

• возможность просмотра и анализа информации о запросах курса и о заключенных сделках c выгрузкой в Excel;

• возможность получать смс-оповещения, e-mail о статусах совершенных сделок;

• возможность отправлять/получать сообщения дилеру в свободном формате (чат);

• автоматическая оптимизация расположения окон тикеров на экране с целью наиболее эффективного использования экранной площади вашего гаджета;

• полная конфиденциальность информации о сделках с банком.

О дополнительных возможностях для клиента при электронной торговле можно узнать у сотрудников банка по телефонам:

(017) 237 70 07, (017) 237 70 27, (017) 237 97 58, (017) 237 97 12.