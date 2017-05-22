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Выгодно меняем валюту вместе с Банком Москва-Минск
23.05.2017 09:00 — Новости Общества | БелТА
Любое предприятие, выходя на валютно-обменный рынок, стремится минимизировать свои издержки при проведении покупки, продажи или конверсии иностранной валюты.
Понимание того, какие факторы могут позволить банку предоставить скидки своим клиентам, поможет в этом стремлении. Старое правило "больше объем сделки - ниже цена" справедливо и для рынка валют. А что же еще?
Внедрение современных цифровых технологий снижает затраты банка на обеспечение своего функционирования, в том числе и на валютном рынке. Использование внедренного механизма электронной торговли позволяет банку назначать более привлекательные цены. Таким образом, дополнительную скидку от банка можно получить совсем просто - перейти торговать валютой на электронную цифровую площадку.
Покупка валюты через SC-ETPBANK осуществляется в два клика: нужно на тикере с интересующей валютной парой выбрать "Купить" или "Продать", ввести сумму и подтвердить сделку.
Преимущества для клиента:
• нет необходимости дозваниваться в банк;
• не требуется установка специальной программы на стороне клиента - работа осуществляется через web-браузер по логину и паролю;
• сокращение времени на проведение сделки (в два клика);
• возможность получения более выгодных котировок;
• возможность просмотра и анализа информации о запросах курса и о заключенных сделках c выгрузкой в Excel;
• возможность получать смс-оповещения, e-mail о статусах совершенных сделок;
• возможность отправлять/получать сообщения дилеру в свободном формате (чат);
• автоматическая оптимизация расположения окон тикеров на экране с целью наиболее эффективного использования экранной площади вашего гаджета;
• полная конфиденциальность информации о сделках с банком.
О дополнительных возможностях для клиента при электронной торговле можно узнать у сотрудников банка по телефонам:
(017) 237 70 07, (017) 237 70 27, (017) 237 97 58, (017) 237 97 12.
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Понимание того, какие факторы могут позволить банку предоставить скидки своим клиентам, поможет в этом стремлении. Старое правило "больше объем сделки - ниже цена"...
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