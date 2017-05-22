ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Резиденты парка "Великий камень" смогут быть в РБ без виз 180 дней

23.05.2017 09:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Потенциальные инвесторы и резиденты китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" смогут пребывать в Беларуси без визы в течение 180 суток в календарном году.

Резиденты парка "Великий камень" смогут быть в РБ без виз 180 дней
© REUTERS стрингер
"Шелковая" Беларусь: выгоды и риски от сотрудничества с Китаем

Такое решение закреплено указом президента №166, который размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Документ устанавливает режим безвизового въезда в Беларусь представителей потенциальных инвесторов и резидентов с возможностью их пребывания на ее территории в течение 180 суток в календарном году.

Также предусмотрена возможность найма иностранными компаниями трудящихся-иммигрантов для работ.

Документ разрешает регистрировать по месту жительства и (или) пребывания иностранных граждан во временных жилых помещениях, специально возводимых для этих целей, — с целью оптимизации затрат, связанных с привлечением иностранной рабочей силы на объекты, финансируемых связанными кредитами.

Ранее Беларусь ввела безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики, имеющих паспорта для официальных поездок. Они имеют право въехать в страну без визы при условии пребывания не более 30 суток.

Между тем, Китай входит в перечень из 80 стран, для которых Беларусь установила безвизовый въезд при условии, что срок пребывания в стране не превышает пяти суток, а въезд осуществляется через Национальный аэропорт Минск. Это решение касается, в том числе, и рядовых граждан КНР.

Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий Камень", который строится в Смолевичском районе Минской области, должен стать основным объектом Экономического пояса Шелкового пути в Беларуси.

По оценкам белорусских властей, инвестиции в его строительство, без учета открытия там высокотехнологичных предприятий последнего экономического уклада, должны составить 0,5 миллиарда долларов. Сейчас в парке полным ходом идет строительство инфраструктуры и закладка новых производств, регистрируются новые резиденты — компании с мировыми именами.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указом президента такое же право получат и потенциальные инвесторы Китайско-Белорусского индустриального парка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Выгодно меняем валюту вместе с Банком Москва-Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика