МИНСК, 23 мая — Sputnik. Потенциальные инвесторы и резиденты китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" смогут пребывать в Беларуси без визы в течение 180 суток в календарном году.

Такое решение закреплено указом президента №166, который размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Документ устанавливает режим безвизового въезда в Беларусь представителей потенциальных инвесторов и резидентов с возможностью их пребывания на ее территории в течение 180 суток в календарном году.

Также предусмотрена возможность найма иностранными компаниями трудящихся-иммигрантов для работ.

Документ разрешает регистрировать по месту жительства и (или) пребывания иностранных граждан во временных жилых помещениях, специально возводимых для этих целей, — с целью оптимизации затрат, связанных с привлечением иностранной рабочей силы на объекты, финансируемых связанными кредитами.

Ранее Беларусь ввела безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики, имеющих паспорта для официальных поездок. Они имеют право въехать в страну без визы при условии пребывания не более 30 суток.

Между тем, Китай входит в перечень из 80 стран, для которых Беларусь установила безвизовый въезд при условии, что срок пребывания в стране не превышает пяти суток, а въезд осуществляется через Национальный аэропорт Минск. Это решение касается, в том числе, и рядовых граждан КНР.

Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий Камень", который строится в Смолевичском районе Минской области, должен стать основным объектом Экономического пояса Шелкового пути в Беларуси.

По оценкам белорусских властей, инвестиции в его строительство, без учета открытия там высокотехнологичных предприятий последнего экономического уклада, должны составить 0,5 миллиарда долларов. Сейчас в парке полным ходом идет строительство инфраструктуры и закладка новых производств, регистрируются новые резиденты — компании с мировыми именами.