Россия и Беларусь создадут сервисы по ремонту военной техники

Беларусь и Россия запускают перспективный проект. Два государства начнут создавать совместные сервисные технические центры по обслуживанию военной техники, сообщает «МИР 24».

«У нас существуют программы взаимодействия со странами ОДКБ и двухстороннего взаимодействия. Проекты, прежде всего, по созданию СТЦ. От того, как они будут реализованы, будет и дальше зависеть перспектива. Но, еще раз повторяюсь, мы смотрим с оптимизмом», - рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

Москва и Минск планируют совместно ремонтировать средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также бронетанковую технику. Оборонные предприятия двух государств смогут взаимодействовать и в интересах третьих стран.

Напомним, в прошлом году Беларусь вышла на первое место среди стран СНГ по объемам военно-технического сотрудничества с Россией.