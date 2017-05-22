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Россия и Беларусь создадут сервисы по ремонту военной техники
23.05.2017 09:09 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия запускают перспективный проект. Два государства начнут создавать совместные сервисные технические центры по обслуживанию военной техники, сообщает «МИР 24».
«У нас существуют программы взаимодействия со странами ОДКБ и двухстороннего взаимодействия. Проекты, прежде всего, по созданию СТЦ. От того, как они будут реализованы, будет и дальше зависеть перспектива. Но, еще раз повторяюсь, мы смотрим с оптимизмом», - рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
Москва и Минск планируют совместно ремонтировать средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также
Напомним, в прошлом году Беларусь вышла на первое место среди стран СНГ по объемам военно-технического сотрудничества с Россией.
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