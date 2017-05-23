Интервью с Русланом Виноградовым, директором компании «ГранитТорг»*

Расскажите о технологии производства: как вы создаете памятники?

Руслан Виноградов: Добытая горная порода — Габбро-диабаз, Аврора, Капустинскийй гранит и другие виды — приводится в соответствие с ГОСТ 9479–98 по форме, сортируется по цвету и отбраковывается, если присутствуют трещины, разводы или пятна.

Создание памятника сложный и творческий процесс. Породу на гранитном карьере добывают в виде блоков. Привезя блок в цех переработки, он подвергается распиловке на детали необходимых размеров. Работы, по переработке блоков, связаны с повышенной опасностью и требуют высокой квалификации специалистов. После распиловки детали полируются.

Полирование дает возможность получить гладкий верхний слой с зеркальным блеском. Такая поверхность четко отражает детали предметов. Кроме того, отчетливо выделяется природный рисунок и цвет камня. На выходе из перерабатывающего цеха готовые детали отдаленно напоминают памятник.

Такими деталями являются плиты различных размеров, подставки (тумбы), цветники и детали нетиповых форм. Далее такие заготовки попадают в мастерскую по изготовлению памятников, где собственно и происходит превращение заготовки в готовый для установки памятник.

Заботясь о своих клиентах мы с радостью поделимся информацией, как не допустить ошибок.

Расскажите немного о компании?

Руслан Виноградов: ООО «ГранитТорг» существует на рынке более 10 лет. За это время мы добились значительных успехов, объединили многолетний опыт работы в сфере обработки гранита, складскую инфраструктуру, а главное - профессионализм сотрудников. В штате работает свыше 30 специалистов высокого уровня. В год мы выпускаем свыше 700 памятников, перерабатываем десятки тонн гранита.

Компания «ГранитТорг» находится на лидирующих позициях среди компаний, занимающихся производством и установкой ритуальных комплексов из натурального камня. Наше предприятие уже успело зарекомендовать себя в качестве надежного партнера, несущего полную ответственность за высокое качество выпускаемой продукции. Изготовление гранитных памятников является приоритетным для нас направлением. Производство проходит на самом высоком уровне с контролем качества каждого готового изделия перед отгрузкой.

Есть ли гарантия на изделия Вашей компании?

Руслан Виноградов: Наши памятники из гранита и другие ритуальные изделия имеют гарантию 50 лет, на монтажные работы - 5 лет. Оперативное выполнение заказа на изготовление памятника и его установку в течении одной недели.

Не могу не отметить и то, что многие изделия из гранита, которые предлагаются белорусским рынком, изготавливаются кустарным или полукустарным способом.

Опыт и знания компании «ГранитТорг» позволили нарастить значительные объемы производства продукции наивысшего качества. Поэтому памятники, которые заказывают у нас, всегда соответствуют требованиям заказчиков и стоят дешевле аналогов.

Наша команда резчиков по камню, дизайнеров, граверов и художников работает с лучшими природными материалами, которые имеются в современной мемориальной индустрии.

Постоянное повышение квалификации специалистов — неотъемлемая часть развития компании. Такой подход помогает не только хранить ремесленные традиции по обработке камня, но и внедрять инновационные технологии.

Как не ошибиться при выборе компании-исполнителя?

Руслан Виноградов: Не стоитограничиваться поиском компаниипосетив несколько, расположенных поблизости, офисов. Многие «профессиональные» менеджеры, попросту обучены стандартным навыкам продаж, а за невероятными преимуществами стоит всего лишь «технология подвального производства». Это не лучший вариант по качеству продукции, а тем более по цене.

Нужно потратить немного времени, чтобы просмотреть предложения в Интернете, уточнить интересующие Вас вопросы по телефону или посетить офис (склад), чтобы лично оценить предложенные образцы изделий.

Человек, решивший заказать памятник на могилу, должен четко представлять, что он получит. Именно поэтому выбор предполагает неспешный диалог с менеджером, просмотр каталогов готовых изделий, ознакомление с фото, рассказ о преимуществах тех или иных материалов, обсуждение всех требований и пожеланий клиента. Мы предлагаем своим клиентам только самые выгодные условия.

Компания «ГранитТорг» является первым поставщиком гранита с территории Украины, России, Китая, Индии, Финляндии и Польши. Мы – единственный, на территории Республики Беларусь, официальный представитель итальянского производителя изделий из бронзы «CAGGIATI». Эти неоспоримые преимущества позволяют нам удерживать конкурентоспособную ценовую политику при наилучшем качестве.

Какие преимущества компании Вы можете выделить?

Руслан Виноградов: Важнейшим преимуществом компании является возможность предоставления полного комплекса услуг. В него входит:

- разработка дизайна памятника. Компания предлагает, как готовые формы, так и разработку эксклюзивных моделей, с учетом индивидуальных пожеланий заказчика. 3-D моделирование;

- наличие собственного производства и большая складская программа позволяет в максимально сжатые сроки изготовить не только стандартный памятник, но и уникальные надгробные монументы;

- художники с многолетним опытом предлагают заказчикам согласовать макет размещения портрета и надписей, до переноса их на камень;

- использование при гравировки портрета специального фрезерного оборудования, которое позволяет максимально качественно перенести изображение с фотографии усопшего на камень (гранит).

- наличие оборудования для изготовления медальонов, оград дает возможность сэкономить время заказчика, позволяя приобрести все сопутствующие товары вместе с памятником;

- установка памятников и благоустройство могил производится опытными бригадами в согласованные, удобные для заказчика сроки.

- у нас открыты магазины в различных районах города, благодаря чему покупатель может обратится в наиболее удобно расположенное место. ООО «ГранитТорг» участвует в Белорусских и Международных выставках, что позволяет узнавать о новых тенденциях обработки гранита в числе первых. Мы внедряем полученные знания в производство, предлагая клиентам новые модели изделий. Ценовая политика компании направленна на людей с любым уровнем достатка.

Наша компанияполучила награды на выставках:Мемориал 2016, «МЕМОРИАЛ. КАМНЕОБРАБОТКА» - 2015, что еще раз подтверждает качество производимой продукции.

ООО «ГранитТорг» уже успело зарекомендовать себя в качестве надежного партнера, несущего полную ответственность за высокое качество выпускаемой продукции.

Помощь в выборе и подробную консультацию вы можете получить у наших менеджеров по телефонам.

Время работы: Пн.- Пт.: 10:00 до 19:00; Сб. – Вс.: 10:00 до 16:00.

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500 BYN на памятники из Букинскогогаббро (Украина) и Карельского габбро-диабаза (Россия).

В комплект памятника входит:

- Обелиск 100*50*5,

- Постамент 50*20*15,

- Цветник 100*8*5/50.

- Художественное оформление в ПОДАРОК.

ООО "ГранитТорг"



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