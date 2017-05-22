Белорусское издание получило премию Русского географического общества

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское издание "Географический атлас учителя" получило премию "Хрустальный компас" Русского географического общества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского государственного университета.

Атлас признан лучшим в номинации "Издание". В течение пяти лет над ним трудились специалисты БГУ, Белорусского географического общества и РУП "Белкартография". В первую очередь пособие рассчитано на учителей географии, также это учебно-методическое издание для вузов, готовящих географов. Атлас содержит научную информацию о Земле, физико-географических, политических и социально-экономических особенностях отдельных стран и регионов, глобальных проблемах. В него включены около 700 карт, третью часть которых составляют карты Беларуси. Все данные в издании приводятся за 2013-2014 годы, пособие рассчитано на использование в ближайшие 20 лет.

Фонды библиотек белорусских школ пополнились более 3 тыс. экземпляров атласов. В продажу поступило 500 книг.

Премия "Хрустальный компас" учреждена 16 ноября 2012 года в Краснодаре Русским географическим обществом. Ежегодно в ней участвуют российские и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественные деятели и другие частные лица.

Победители определяются в 11 номинациях. В их числе "Научное достижение", "Просвещение" и "Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия". За время конкурса оценено 1 204 проекта из 82 регионов России и 23 стран. В специальной номинации "Признание общественности", где победителя определяют путем интернет-голосования, участвовали около 1,4 млн пользователей.

В этом году на соискание награды в области географии и экологии было выдвинуто рекордное количество проектов - 389. Заявки поступили из регионов России, а также Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Монако, Норвегии и США.-0-