﻿ Белорусское издание получило премию Русского географического общества. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусское издание получило премию Русского географического общества

23.05.2017 10:24 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское издание "Географический атлас учителя" получило премию "Хрустальный компас" Русского географического общества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского государственного университета.

Атлас признан лучшим в номинации "Издание". В течение пяти лет над ним трудились специалисты БГУ, Белорусского географического общества и РУП "Белкартография". В первую очередь пособие рассчитано на учителей географии, также это учебно-методическое издание для вузов, готовящих географов. Атлас содержит научную информацию о Земле, физико-географических, политических и социально-экономических особенностях отдельных стран и регионов, глобальных проблемах. В него включены около 700 карт, третью часть которых составляют карты Беларуси. Все данные в издании приводятся за 2013-2014 годы, пособие рассчитано на использование в ближайшие 20 лет.

Фонды библиотек белорусских школ пополнились более 3 тыс. экземпляров атласов. В продажу поступило 500 книг.

Премия "Хрустальный компас" учреждена 16 ноября 2012 года в Краснодаре Русским географическим обществом. Ежегодно в ней участвуют российские и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественные деятели и другие частные лица.

Победители определяются в 11 номинациях. В их числе "Научное достижение", "Просвещение" и "Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия". За время конкурса оценено 1 204 проекта из 82 регионов России и 23 стран. В специальной номинации "Признание общественности", где победителя определяют путем интернет-голосования, участвовали около 1,4 млн пользователей.

В этом году на соискание награды в области географии и экологии было выдвинуто рекордное количество проектов - 389. Заявки поступили из регионов России, а также Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Монако, Норвегии и США.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Атлас признан лучшим в номинации "Издание". В течение пяти лет над ним трудились специалисты БГУ, Белорусского географического общества и РУП "Белкартография".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Мода на коров". Зачем в Славгородском районе на подворьях держат до десяти буренок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика