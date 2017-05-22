МАРТ просит граждан и субъектов хозяйствования сообщать о деятельности нелегальных СТО

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли отрабатывает с бизнес-сообществом вопросы сбора информации о фактах осуществления нелегальной деятельности по обслуживанию (ремонту) автомобилей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в МАРТ.

"В целях стимулирования населения к занятию легальным бизнесом, защиты прав потребителей, добросовестной конкуренции и включения необходимых сведений в реестр бытовых услуг МАРТ отрабатывает с бизнес-сообществом вопросы сбора информации о фактах осуществления нелегальной деятельности по обслуживанию (ремонту) автомобилей", - говорится в сообщении.

Информацию о незаконной деятельности СТО граждане и субъекты хозяйствования могут сообщить по телефону 8-017-200-92-02 либо по электронной почте mail@mart.gov.by. "По данным фактам министерством будут приняты необходимые меры реагирования", - заверили в МАРТ.-0-