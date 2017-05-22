﻿ МАРТ просит граждан и субъектов хозяйствования сообщать о деятельности нелегальных СТО. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАРТ просит граждан и субъектов хозяйствования сообщать о деятельности нелегальных СТО

23.05.2017 10:20 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли отрабатывает с бизнес-сообществом вопросы сбора информации о фактах осуществления нелегальной деятельности по обслуживанию (ремонту) автомобилей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в МАРТ.

"В целях стимулирования населения к занятию легальным бизнесом, защиты прав потребителей, добросовестной конкуренции и включения необходимых сведений в реестр бытовых услуг МАРТ отрабатывает с бизнес-сообществом вопросы сбора информации о фактах осуществления нелегальной деятельности по обслуживанию (ремонту) автомобилей", - говорится в сообщении.

Информацию о незаконной деятельности СТО граждане и субъекты хозяйствования могут сообщить по телефону 8-017-200-92-02 либо по электронной почте mail@mart.gov.by. "По данным фактам министерством будут приняты необходимые меры реагирования", - заверили в МАРТ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"По данным фактам министерством будут приняты необходимые меры реагирования", - заверили в МАРТ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Сгоревшая крыша и стены. Как выглядит гродненский пивзавод после пожара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика