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МАРТ просит граждан и субъектов хозяйствования сообщать о деятельности нелегальных СТО
23.05.2017 10:20 — Новости Общества | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли отрабатывает с бизнес-сообществом вопросы сбора информации о фактах осуществления нелегальной деятельности по обслуживанию (ремонту) автомобилей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в МАРТ.
"В целях стимулирования населения к занятию легальным бизнесом, защиты прав потребителей, добросовестной конкуренции и включения необходимых сведений в реестр бытовых услуг МАРТ отрабатывает с бизнес-сообществом вопросы сбора информации о фактах осуществления нелегальной деятельности по обслуживанию (ремонту) автомобилей", - говорится в сообщении.
Информацию о незаконной деятельности СТО граждане и субъекты хозяйствования могут сообщить по телефону 8-017-200-92-02 либо по электронной почте mail@mart.gov.by. "По данным фактам министерством будут приняты необходимые меры реагирования", - заверили в МАРТ.-0-
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"По данным фактам министерством будут приняты необходимые меры реагирования", - заверили в МАРТ.
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