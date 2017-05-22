Сейчас лишь закаленные в трудах старушки не видят смысла жить без коровы-кормилицы. Молодежь принципиально ходит за молоком в магазин. Об этом говорят и управленцы райсельхозпродов, и молокосборщики, и сами сельские жители. А в некоторых славгородских деревнях чуть ли не модно становится содержать по нескольку коров на подворье, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выяснили: «мода на коров» в Славгородском районе продиктована традициями, помощью cельсоветов и возможностями хорошо заработать. Если в 2015 году сельчане района держали 466 коров, то в 2016-м их количество снизилось лишь на 15 голов. По нынешним меркам это действительно позитивный результат, говорит председатель Славгородского райсовета Ольга Бычик.

Одна из причин, казалось бы, на поверхности: многие годы в районе процветает местный традиционный бизнес сыроварения. А чтобы получить килограмм сыра, необходимо ведро молока — потому-то многие сыровары и их корпоративные напарники не отказываются от молочных мини-ферм. Но оказывается, что это больше характерно для тех деревень, где сыроварение как раз не распространено.

— Тенденция к росту частного поголовья у нас наблюдается в первую очередь в Свенском и Лопатичском сельсоветах, — объясняет Ольга Бычик. — Сыр там люди не варят, но, вероятно, большое значение имеет и личность председателя сельсовета — он заинтересован поддержать людей, делает это неформально, работа спорится.

В деревнях Свенского сельсовета частное поголовье — 132 коровы. Основное их количество у четырех семей — двух братьев Кравцовых, Елены Малаховой и Михаила Тенькова.

— Первыми завели собственное молочное стадо в деревне Безуевичи семьи Малаховой и Тенькова, — рассказывает председатель Свенского сельсовета Михаил Белашов. — Уже потом присоединились братья Дмитрий и Михаил Кравцовы. Это молодые люди, у которых есть сила, энергия и желание достойно жить. Они заключили с хозяйством договор о сдаче молока, приобрели доильные аппараты, электропастухов. Мы, конечно, всеми силами помогаем этим труженикам. За сданных телят они получают сено и зерно — тонны хватает на зимнее содержание одной коровы. Наверняка на них уже заинтересованно поглядывают и другие сельчане.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В семьях, где растет поголовье, увеличивается и благосостояние, люди все крепче стоят на ногах, не ропщут на безденежье и безработицу. И не боятся декрета № 3.

— Юридически на данном этапе сельчанам даже не надо регистрировать фермерство, — дает консультацию Ольга Бычик. — На частном подворье можно содержать больше десятка коров, и это определяет занятость человека. Без оформления предпринимательства люди, конечно, теряют трудовой стаж, но все равно обретают уверенность в будущем.

Найти самозанятость на селе легче, чем городским жителям, считает Бычик. Говорит, работящие люди в достатке воспитывают детей, не сидят сложа руки в ожидании помощи от государства, сельхозпредприятия. А долг властей — помочь и поддержать их.

В деревне Лесная на 1450 жителей — 123 коровы. Направление на молочное животноводство и привлечение молодежи к домашнему хозяйству тут взяли давно.

— Народ у нас трудолюбивый, молодежи в деревнях много. Больше десяти лет назад даже работали по специальной программе ПРООН, — рассказывает председатель Лопатичского сельсовета Степан Бойцов.

ОАО «Лесная» раздавало людям в безвозмездную аренду коров с последующим правом выкупа. Пока работала эта программа, специально залужали пастбища для частного стада, сельчан консультировали европейские ветврачи, привозили специальные добавки для животных. В тот период многие держали по 2−3 коровы, имея от этого больше, чем зарабатывали в общественном секторе. Поэтому буренок в аренду брали и учителя, и библиотекари, и работники администрации.

Сегодня, правда, желающих завести собственное стадо поубавилось — постчернобыльская программа уже не работает. Но традиции остались. В 2016 году, сдав государству почти 400 тонн молока, сельчане в Лопатичском сельсовете заработали более 1130 тыс. рублей.



Фото: Диана Гаранина, «СБ Беларусь Сегодня»

У Василия и Евгении Костюченко — четверо детей. Молодые родители полны решимости обеспечить им и себе достойную жизнь. Потому на подворье — 3 коровы, 4 телочки, 2 бычка, не говоря уже о домашней птице.

В «Лесной» это самое крупное личное хозяйство. Костюченко приобрели доильный аппарат и генератор для доения в поле. Электропастух купили толокой с односельчанами, ведь у многих тоже не одна корова на подворье.

— Как же жить в деревне и не держать скот! — удивляется Василий. — Трудиться, конечно, надо от зари до зари. Но мы, деревенские, приучены. Я работаю механизатором в ОАО «Лесная», в сезон уборочной и посевной все хозяйство на жене. Но обычно мы не делим обязанности — у кого руки свободны, тот и справляется.

Молодая семья Костюченко поголовье на подворье собирается увеличивать. Каждая корова «зарабатывает» для них примерно по 200 рублей в месяц, небольшое их стадо сможет прокормить семью. Потому и подумывают Василий и Евгения в будущем все-таки обрести статус фермеров. Правда, решение это не сегодняшнего дня — ребята серьезно анализируют и проблемы, с которыми могут столкнуться, просчитывают перспективы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Николай Кубриков живет в соседних Лопатичах. Он знатный механизатор — в прошлом году стал лучшим на областном конкурсе пахарей. С женой Юлией растят троих деток. И тоже не представляют сельской жизни без подсобного хозяйства:

— Главное — не бояться работы и радоваться тому, что она у тебя есть. Моя мама, бывало, и по четыре коровы держала. У нас две — жена большей частью по хозяйству справляется. Сейчас посевная — я круглый день в поле. Молоко — продукт в семье необходимый, и доход приносит.

Ольга Бычик считает, что эту тенденцию живого интереса к частному молочному делу нельзя упустить. Людей следует обязательно поддержать, помочь разобраться в проблемах и увидеть перспективы. Сельчане стали заниматься домашним подворьем не столько от безысходности и безденежья. Для многих это дело традиции, они его любят, несмотря на трудности.