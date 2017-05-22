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Сгоревшая крыша и стены. Как выглядит гродненский пивзавод после пожара
23.05.2017 10:20 — Новости Общества | Tut.by
Бывший пивзавод Гродно: горело здание бывшего пивзавода">горел в воскресенье, 21 января. Исторические здания когда-то крупного предприятия находятся в самом центре Гродно и уже несколько лет пустуют. Территория объекта не охранялась. По информации МЧС,
Гродненскому пивзаводу в последнее время не везло. История предприятия начинается с 1868 года, когда австрийский купец Осип Кунц на месте бывшего дворца Сапег и Огинских решил основать пивоваренное производство. Вскоре гродненского пиво приобрело популярность и прославилось далеко за пределами Речи Посполитой.
Гродненский завод модернизировали и он работал до 2007 года. К тому времени оборудование устарело, а здания требовали ремонта. Комплекс помещений, построенных в XIX веке, несколько раз выставляли на торги. Наконец, в 2013 году, когда предприятие ликвидировали, его выкупила минская фирма.
Два года назад СООО «Экопромэнерго» объявило себя банкротом. При этом не выполнило обязательства по сохранению памятника архитектуры. Потом объект поменял трех хозяев. Последний собственник — ООО «ЖаВаС-Инвест», который так и не приступил к реконструкции зданий.
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Комплекс помещений, внесенный в в список историко-культурных ценностей, оценили в сумму свыше полутора миллиона рублей. 21 мая часть зданий сгорело.
Сейчас причина пожара устанавливается. Основные рассматриваемые версии — неосторожное обращение с огнем и поджог. Во всех обстоятельствах разбирается группа специалистов МЧС, РОВД и Следственного комитета.
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Здание бывшего пивзавода горело в воскресенье, 21 января. Исторические здания когда-то крупного предприятия находятся в самом центре Гродно и уже несколько лет...
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