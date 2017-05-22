Сгоревшая крыша и стены. Как выглядит гродненский пивзавод после пожара

Бывший пивзавод Гродно: горело здание бывшего пивзавода">горел в воскресенье, 21 января. Исторические здания когда-то крупного предприятия находятся в самом центре Гродно и уже несколько лет пустуют. Территория объекта не охранялась. По информации МЧС,

загорелась крыша трехэтажного здания. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади здания, а это 600 квадратных метров, выгорели помещения третьего этажа.





Гродненскому пивзаводу в последнее время не везло. История предприятия начинается с 1868 года, когда австрийский купец Осип Кунц на месте бывшего дворца Сапег и Огинских решил основать пивоваренное производство. Вскоре гродненского пиво приобрело популярность и прославилось далеко за пределами Речи Посполитой.

Оно считалось лучшим на западе Беларуси.

Гродненский завод модернизировали и он работал до 2007 года. К тому времени оборудование устарело, а здания требовали ремонта. Комплекс помещений, построенных в XIX веке, несколько раз выставляли на торги. Наконец, в 2013 году, когда предприятие ликвидировали, его выкупила минская фирма.





























Два года назад СООО «Экопромэнерго» объявило себя банкротом. При этом не выполнило обязательства по сохранению памятника архитектуры. Потом объект поменял трех хозяев. Последний собственник — ООО «ЖаВаС-Инвест», который так и не приступил к реконструкции зданий.

Экономический суд по Гродненской области постановил изъять пивзавод , оставшийся без надзора, у владельцев. Согласно Гражданскому кодексу это возможно, выставив имущество на торги. Контролирует вопрос продажи пивзавода антикризисный управляющий СООО «Экопромэнерго».





Комплекс помещений, внесенный в в список историко-культурных ценностей, оценили в сумму свыше полутора миллиона рублей. 21 мая часть зданий сгорело.

Сейчас причина пожара устанавливается. Основные рассматриваемые версии — неосторожное обращение с огнем и поджог. Во всех обстоятельствах разбирается группа специалистов МЧС, РОВД и Следственного комитета.