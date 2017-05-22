У каждого территориального УВД будет свой беспилотник

Министерство внутренних дел Беларуси рассчитывает активнее использовать возможности беспилотной авиации.

Как заявил глава МВД Игорь Шуневич в эфире телеканала "Беларусь 1", агрессивность внешней среды сегодня очень высока, поэтому необходимо иметь возможность противостоять всем вызовам и угрозам, а беспилотная авиация поможет решать самые оперативные задачи, передает БелТА .

По его словам, в каждом территориальном управлении внутренних дел должен быть беспилотный авиационный комплекс, который поможет обнаруживать без вести пропавших, заблудившихся, похищенный транспорта.

Игорь Шуневич надеется, что МВД сможет закупить такую технику и эффективно ее использовать в ближайшее время.

Напомним, что белорусские разработки в сфере создания космических спутников и беспилотных летательных аппаратов заинтересовали иностранных заказчиков. На данный момент выполняется ряд заказов на производство космической оптики и электроники, поступают также запросы на производство беспилотников.

При этом их активно используют и белорусские ведомства. Так, беспилотники планировалось поставить на каждую пограничную заставу. Также Госинспекция охраны животного и растительного мира при президенте намерена использовать беспилотный летательный аппарат для обнаружения браконьеров.