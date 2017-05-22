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У каждого территориального УВД будет свой беспилотник
23.05.2017 10:52 — Новости Общества | БДГ
Министерство внутренних дел Беларуси рассчитывает активнее использовать возможности беспилотной авиации.
Как заявил глава МВД Игорь Шуневич в эфире телеканала "Беларусь 1", агрессивность внешней среды сегодня очень высока, поэтому необходимо иметь возможность противостоять всем вызовам и угрозам, а беспилотная авиация поможет решать самые оперативные задачи, передает
По его словам, в каждом территориальном управлении внутренних дел должен быть беспилотный авиационный комплекс, который поможет обнаруживать без вести пропавших, заблудившихся, похищенный транспорта.
Игорь Шуневич надеется, что МВД сможет закупить такую технику и эффективно ее использовать в ближайшее время.
Напомним, что белорусские разработки в сфере создания космических спутников и беспилотных летательных аппаратов
При этом их активно используют и белорусские ведомства. Так, беспилотники
А МЧС Беларуси
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Министерство внутренних дел Беларуси рассчитывает активнее использовать возможности беспилотной авиации.
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