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У каждого территориального УВД будет свой беспилотник

23.05.2017 10:52 — Новости Общества | БДГ  
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Министерство внутренних дел Беларуси рассчитывает активнее использовать возможности беспилотной авиации.

Как заявил глава МВД Игорь Шуневич в эфире телеканала "Беларусь 1", агрессивность внешней среды сегодня очень высока, поэтому необходимо иметь возможность противостоять всем вызовам и угрозам, а беспилотная авиация поможет решать самые оперативные задачи, передает БелТА.

По его словам, в каждом территориальном управлении внутренних дел должен быть беспилотный авиационный комплекс, который поможет обнаруживать без вести пропавших, заблудившихся, похищенный транспорта.

Игорь Шуневич надеется, что МВД сможет закупить такую технику и эффективно ее использовать в ближайшее время.

Напомним, что белорусские разработки в сфере создания космических спутников и беспилотных летательных аппаратов заинтересовали иностранных заказчиков. На данный момент выполняется ряд заказов на производство космической оптики и электроники, поступают также запросы на производство беспилотников.

При этом их активно используют и белорусские ведомства. Так, беспилотники планировалось поставить на каждую пограничную заставу. Также Госинспекция охраны животного и растительного мира при президенте намерена использовать беспилотный летательный аппарат для обнаружения браконьеров.

А МЧС Беларуси заполучило беспилотный летательный аппарат с дальностью применения до 290 км. Аппарат может находиться в воздухе до 10 часов и подниматься на высоту 5 тыс. м и использоваться для обнаружения чрезвычайных ситуаций.

 
 
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Министерство внутренних дел Беларуси рассчитывает активнее использовать возможности беспилотной авиации.

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