МИНСК, 23 мая — Sputnik. Запрет на продажу алкогольных напитков в дни последних звонков и школьных выпускных остается одной из самых обсуждаемых тем у белорусов на форумах и в социальных сетях.

Традиционно в Беларуси на день проведения последнего звонка (30 мая) и выпускных (10-11 июня) ограничивают продажу алкогольных напитков. Решения о временных ограничениях принимают местные исполнительные комитеты, а распространяются они на розничную торговлю с 00:00 и до 24:00.



© Sputnik Кирилл Каллиников На время выпускных вечеров в Минске ограничат продажу спиртного

Большинство рай- и горисполкомов уже приняли соответствующие решения о запрете на продажу алкоголя, сама же тема вновь стала одной из самых обсуждаемых в социальных сетях и на форумах.

"Кто захочет выпить — тот выпьет. Бесполезная затея", — написал в комментариях на одном из популярных сайтов Олег В.

Пользователь Андрей согласен с этим мнением и уверен: пострадают от запрета вовсе не выпускники. "Меньше всего от этих мир страдают школьники", — уверен комментатор.

Многие пользователи вспоминают, что перед их выпускными и последними звонками родители "закупались" за несколько дней. "В чем смысл этого запрета?" — задались риторическим вопросом некоторые белорусы. Многие напоминают, что эта мера не распространяется на кафе и рестораны — только на магазины.

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