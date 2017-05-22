Прямая линия на тему сделок с жилой недвижимостью пройдет в пресс-центре БЕЛТА 26 мая

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия газеты "7 дней" на тему "Рынок жилья: как грамотно купить, продать, снять?" пройдет в пресс-центре и на сайте БЕЛТА 26 мая с 11.00 до 12.00.

Как будут меняться цены на жилье в ближайшие месяцы? Когда выгоднее продавать жилье? Как определить стоимость продаваемого жилья? Обязательно ли при покупке-продаже жилья заключать договор с агентством недвижимости? На что нужно обращать внимание при самостоятельном поиске вариантов покупки-продажи жилья? Когда лучше заключать договор на покупку нового жилья - на стадии строительства или когда дом уже сдан? На эти и многие другие вопросы читателей газеты "7 дней" и посетителей сайта БЕЛТА ответят консультант управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции Беларуси Татьяна Булах и эксперт ОО "Белорусская ассоциация "Недвижимость" Светлана Куделко.

Вопросы можно задавать уже сейчас по телефонам редакции газеты "7 дней" и на сайте БЕЛТА в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", а также 26 мая с 11.00 до 12.00 по телефону (017) 327 24 47. Ответы будут опубликованы 1 июня в газете "7 дней" и на сайте БЕЛТА.-0-