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31-летнего минчанина подозревают в мошенничестве на миллион долларов. Милиция ищет пострадавших

23.05.2017 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция задержала 31-летнего минчанина, которого подозревают в мошенничестве на 1 млн долларов. В отношении мужчины возбуждено уже 15 уголовных дел. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Поработав менеджером в одной из столичных фирм, специализирующейся на продаже автозапчастей и моторного масла, мужчина решил открыть свой бизнес.

Друзьям и знакомым он предложил сделать «инвестиции» в свой бизнес и получать с этого дивиденды. Полученные суммы были разные — от 3 до 600 тысяч долларов.

— Обманутые граждане первоначально верили, что задержки с возвратом денег связаны с трудностями, которые возникали при урегулировании различных вопросов с партнерами, а также были связаны с задержкой груза на таможне, — рассказывают в ГУВД.

Но через некоторое время мужчина перестал отвечать на звонки и закрыл офис, а в милицию начали поступать заявления от пострадавших. Подозреваемого задержали сотрудники Советского РОВД столицы.

Фото: пресс-служба ГУВД

По оценкам милиции, за два года фигурант мошенническим путем завладел суммой более 1 миллиона долларов. Возбуждено 15 уголовных дел по ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество).

— На сегодня столичными правоохранителями установлен не весь круг потерпевших лиц, — считают в ГУВД.

На прошлой неделе поступило еще одно заявление о мошенничестве на 23 тысячи долларов от мужчины, который являлся фигуранту старым знакомым.

Потерпевших просят обращаться в Советское РУВД Минска лично (переулок Я. Коласа, 3) либо по телефонам: 8 (017) 239-67-89, 8 (017) 292-02-02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении мужчины возбуждено уже 15 уголовных дел. Но в милиции считают, что пострадавших может быть еще больше.

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