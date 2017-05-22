В Бобруйске появится единая диспетчерская служба ЖКХ

Единая диспетчерская служба появится в Бобруйске в течение месяца. Единым номером для решения вопросов в сфере ЖКХ станет 115, пишет « Вечерний Бобруйск ».



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Вопрос формирования единой городской диспетчерской службы ЖКХ поднял председатель бобруйского горисполкома Александр Студнев. Он отметил, что в городе необходимо сформировать единую систему контроля и исполнения.

Сейчас работают несколько диспетчерских аварийных служб на предприятиях ЖКХ Бобруйска. После создания единого номера освободившиеся диспетчеры без работы не останутся — они получат работу на предприятиях, сказал первый заместитель председателя горисполкома Олег Ковель.