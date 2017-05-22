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В Бобруйске появится единая диспетчерская служба ЖКХ

23.05.2017 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Единая диспетчерская служба появится в Бобруйске в течение месяца. Единым номером для решения вопросов в сфере ЖКХ станет 115, пишет «Вечерний Бобруйск».


Фото: minsknews.by

Вопрос формирования единой городской диспетчерской службы ЖКХ поднял председатель бобруйского горисполкома Александр Студнев. Он отметил, что в городе необходимо сформировать единую систему контроля и исполнения.

Сейчас работают несколько диспетчерских аварийных служб на предприятиях ЖКХ Бобруйска. После создания единого номера освободившиеся диспетчеры без работы не останутся — они получат работу на предприятиях, сказал первый заместитель председателя горисполкома Олег Ковель.

 
 
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Скоро по вопросам ЖКХ бобруйчане смогут обращаться по единому номеру 115.

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