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Ирак заинтересован в сотрудничестве с Беларусью для противодействия международной преступности
23.05.2017 11:31 — Новости Общества | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ирак заинтересован в сотрудничестве с Беларусью для противодействия международной преступности. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
В МВД состоялась встреча министра внутренних дел Игоря Шуневича с советником Президента Ирака по вопросам безопасности Ширваном Аль-Ваили. Делегация Ирака прибыла в Минск для участия в VIII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2017, а также в VII Научной конференции по безопасности и обороне.
Во время официальной встречи Игорь Шуневич подтвердил готовность к развитию взаимодействия по различным направлениям, в том числе в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми. В свою очередь глава иностранной делегации выразил заинтересованность в налаживании тесного сотрудничества в противодействии международной преступности.-0-
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В МВД состоялась встреча министра внутренних дел Игоря Шуневича с советником Президента Ирака по вопросам безопасности Ширваном Аль-Ваили.
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