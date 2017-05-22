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Ирак заинтересован в сотрудничестве с Беларусью для противодействия международной преступности

23.05.2017 11:31 — Новости Общества | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ирак заинтересован в сотрудничестве с Беларусью для противодействия международной преступности. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

В МВД состоялась встреча министра внутренних дел Игоря Шуневича с советником Президента Ирака по вопросам безопасности Ширваном Аль-Ваили. Делегация Ирака прибыла в Минск для участия в VIII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2017, а также в VII Научной конференции по безопасности и обороне.

Во время официальной встречи Игорь Шуневич подтвердил готовность к развитию взаимодействия по различным направлениям, в том числе в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми. В свою очередь глава иностранной делегации выразил заинтересованность в налаживании тесного сотрудничества в противодействии международной преступности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В МВД состоялась встреча министра внутренних дел Игоря Шуневича с советником Президента Ирака по вопросам безопасности Ширваном Аль-Ваили.

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