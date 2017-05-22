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Отключение горячей воды: как пережить

23.05.2017 11:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Сезонные отключения горячей воды продолжаются в белорусских городах по графику, а Sputnik решил выяснить, что делают белорусы, чтобы не оставаться грязными на протяжении этих двух недель.

Отключать горячую воду у минчан начали еще в начале мая, а по графику отключения продлятся вплоть до конца августа. В среднем горожане остаются без горячей воды на две недели. Как "пережить" этот срок и не ходить грязным — Sputnik рассматривает самые популярные варианты.

Отключение горячей воды: как пережить
© Sputnik Алексей Мальгавко
График отключения горячей воды в Минске может быть сдвинут на сентябрь

Вариант 1: с тазиками и кастрюлями

Наименее затратный, но крайне неудобный способ, которым до сих пор пользуется большинство белорусов. Воду греют в кастрюлях, затем несут в ванну и там уже моются в тазике. Некоторые смельчаки пытаются пользоваться холодной водой, но чаще всего все равно разводят ее — хотя бы подогретой в чайнике водой.

Вариант 2: общественные бани

В Минске есть большая сеть общественных городских бань — стоимость у них сравнительно не большая, около шести рублей за час. Можно посетить также бани частные, однако они будут в разы дороже.

Некоторые минчане выбирают иной вариант: идут в бассейны или спортзалы, где посещают только душевые. Если у вас есть возможность тратить несколько раз в неделю по 7-20 рублей на душ — тогда этот вариант для вас оптимальный.

Вариант 3: купить водонагреватель

Самый дешевый водонагреватель можно купить в Беларуси на сумму порядка 30-35 рублей, однако настоящий бойлер для ванной будет дороже в несколько раз — обойдется от сотни до нескольких сотен рублей, без учета установки.

С установленным бойлером вы сможете не обращать внимание на отсутствие горячей воды, однако все зависит от того, готовы ли вы тратить немаленькую сумму на прибор, которым будете пользоваться в лучшем случае до трех недель в году.

График отключения горячей воды в Минске на июнь 2017 года со всеми адресами смотрите на Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
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Чаще всего белорусы во время отключений горячей воды моются при помощи тазиков и кастрюль, хотя есть и другие варианты.

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