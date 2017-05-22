23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ночью преимущественно в южных районах страны, днем на большей части территории Гомельской, Могилевской, в отдельных районах Брестской и Витебской областей пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах по юго-востоку республики ожидаются грозы.

Ветер будет неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов, по югу - до 14 тепла, днем воздух прогреется до 17-23 градусов.-0-

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