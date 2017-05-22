Министр юстиции Беларуси обсудил сотрудничество с генсеком Гаагской конференции по праву

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский провел рабочую встречу с генеральным секретарем Гаагской конференции по международному частному праву (ГКМЧП) Кристофом Бернаскони на полях VII Петербургского международного юридического форума. Такая информация размещена на сайте Минюста, сообщает БЕЛТА.

Генеральный секретарь поблагодарил Олега Слижевского за участие в работе заседания по общим вопросам и политике ГКМЧП, состоявшегося в марте в Гааге. Отдельно Кристоф Бернаскони отметил подписание министром от имени Беларуси Конвенции о международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи от 23 ноября 2007 года. Обсуждались принимаемые белорусской стороной меры, направленные на ратификацию этой Конвенции.

Стороны также обсудили планы по проведению в 2018 году мероприятий по тематике ГКМЧП, которые могут быть приурочены к 125-летию организации.

Отдельной темой встречи стали перспективы участия ГКМЧП в работе, связанной с международно-правовым обеспечением концепции транспортной системы "Новый шелковый путь", продвигаемой Китаем в сотрудничестве с Казахстаном, Россией, Беларусью, другими государствами и заключающейся в реализации наиболее эффективных логистических и инфраструктурных проектов для развития торговых отношений между Китаем и государствами европейского континента. Олег Слижевский отметил своевременность вопроса о развитии международного регулирования именно на начальной стадии реализации концепции. По мнению министра юстиции, опыт ГКМЧП может быть востребован при реализации концепции Шелкового пути, при этом следует сосредоточить усилия не только на разработке нового регулирования, но и на возможности максимального использования действующих конвенций.

Кристоф Бернаскони выразил признательность Олегу Слижевскому за обеспечение активной работы Министерства юстиции в рамках ГКМЧП.-0-