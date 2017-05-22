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Беларусь заинтересована в развитии международного сотрудничества в области инноваций - Шумилин

23.05.2017 12:07 — Новости Общества | БелТА  
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Александр Шумилин. Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии международного сотрудничества в области инноваций, заявил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин перед церемонией открытия II Форума Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких и новых технологий "Шелковый путь" (SRSPA), передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь заинтересована в развитии международного сотрудничества в области инноваций, а также в развитии инновационного предпринимательства. И на этом форуме мы будем обсуждать с представителями других государств выстраивание общей политики по взаимодействию в инновационном развитии, взаимодействию между зонами высоких технологий и созданию высокотехнологичной продукции и товаров. В форуме участвует более 10 стран, в том числе Литва, Латвия, Казахстан, Польша, Россия. Самая большая делегация приехала из Китая - более 50 человек. Сегодня будут заключаться соглашения между технопарками разных стран, выстраиваться отношения между представителями инновационного бизнеса", - рассказал Александр Шумилин.

По его словам, научно-техническое сотрудничество Беларуси и Китая сейчас развивается особенно динамично. "Сегодня мы выполняем 28 совместных проектов в этой сфере. Они носят прикладной характер. Растет и объем финансирования проектов: по прошлогодней договоренности Китай выделил на их реализацию $10 млн", - отметил председатель ГКНТ. Совместные проекты относятся к таким сферам, как радиолокация, электроника, наноматериалы, генная инженерия. Разрабатываются и новые материалы, например, графен, который используется для создания суперконденсаторов.

Александр Шумилин также отметил, что Беларусь заинтересована в создании новых белорусско-китайских научно-исследовательских лабораторий. Он высказался и в поддержку инициативы Председателя КНР Си Цзиньпина по созданию 50 трансграничных научно-исследовательских центров в сфере "Одного пояса и одного пути". "Мы считаем, что один или два подобных центра вполне могут быть созданы в Беларуси, в том числе и в индустриальном парке "Великий камень", - добавил он.

II Форум Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких и новых технологий "Шелковый путь" (SRSPA) продлится до 25 мая. Ассоциация SRSPA учреждена в июле 2016 года при поддержке Министерства науки и техники Китая с целью развития инновационной инфраструктуры и расширения научно-инновационного сотрудничества на территории стран, расположенных по маршруту Шелкового пути. В ассоциацию входят научно-технологические организации, НИИ, агентства, оказывающие сопутствующие услуги, научно-исследовательские учреждения из нескольких стран мира.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По его словам, научно-техническое сотрудничество Беларуси и Китая сейчас развивается особенно динамично.

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