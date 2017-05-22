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Белорусам предложили обсудить декрет об электронных сигаретах

23.05.2017 12:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Проект декрета президента "О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения" вынесен на общественное обсуждение.

Белорусам предложили обсудить декрет об электронных сигаретах
© Sputnik Виталий Белоусов
Жидкости для электронных сигарет промаркируют контрольными знаками

Этот проект нормативного акта рассматривался на совещании у президента в начале мая. Тогда в пресс-службе главы государства сообщили, что документ предусматривает отнесение электронных систем курения и жидкостей для них к табачным изделиям, а также введение новых ограничений для курильщиков.

Как отмечается на Национальном правовом интернет-портале, общественное обсуждение документа будет вестись до 12 июня. До этой даты субъекты хозяйствования и рядовые граждане могут направить свои предложения по доработке декрета, внести замечания.

Сделать это можно, используя страницу обратной связи на портале, регистрироваться в качестве пользователя портала не нужно. Там же опубликован и текст проекта декрета.

Как отмечается в сообщении, по итогам общественного обсуждения проект будет доработан и в установленном порядке внесен на рассмотрение главы государства.

Между тем, как ранее сообщал Sputnik, Минфин и МНС уже приняли ряд нормативных актов, предусматривающих маркировку жидкостей для электронных сигарет контрольными знаками. Эта норма вступает в силу с 16 июня 2017 года.

Принятие решения о маркировке лежит в контексте решения приравнять электронные системы курения к обычным табачным изделиям. Когда это произойдет, оборот электронных сигарет и жидкостей для них будет регламентироваться теми же правилами, что и оборот табака в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Общественное обсуждение продлится до 12 июня, в нем могут принять участие как субъекты хозяйствования, так и рядовые граждане.

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