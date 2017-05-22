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Уставу Союзного государства исполнилось 20 лет
23.05.2017 11:35 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
20 лет исполняется Уставу Союзного государства Беларуси и России, сообщает «МИР 24».
23 мая 1997 года Президенты двух стран Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали документ, который состоял из 40 статей. В них заложены принципы и цели нового объединения.
К этому решению шли несколько лет. После распада Советского Союза Москва и Минск решили строить
Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко и действующий на тот момент премьер-министр России
С тех пор между странами действует безвизовый режим и свободно перемещаются товары.
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