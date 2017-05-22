Уставу Союзного государства исполнилось 20 лет

20 лет исполняется Уставу Союзного государства Беларуси и России, сообщает «МИР 24».

23 мая 1997 года Президенты двух стран Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали документ, который состоял из 40 статей. В них заложены принципы и цели нового объединения.

К этому решению шли несколько лет. После распада Советского Союза Москва и Минск решили строить более тесные отношения , и в 1995 году создали Таможенный союз.

Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко и действующий на тот момент премьер-министр России Виктор Черномырдин даже выкопали столб на границе между двумя странами, продемонстрировав серьезность намерений.

С тех пор между странами действует безвизовый режим и свободно перемещаются товары.