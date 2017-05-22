В Москве в конце июня пройдет заседание Высшего госсовета России и Беларуси

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси пройдет 30 июня в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, «подготовка ведется».

Ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей сообщил, что в конце июня запланирован Форум регионов РФ и Беларуси, который проходит под патронажем президентов двух стран. 30 июня, сказал он, состоится заседание ВГС Союзного государства.

Его проведению будет предшествовать заседание коллегии МИД двух стран в российской столице. «Мы будем обсуждать ряд актуальных вопросов нашего взаимодействия», - заявил Макей.