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В Москве в конце июня пройдет заседание Высшего госсовета России и Беларуси

23.05.2017 11:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси пройдет 30 июня в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, «подготовка ведется».

Ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей сообщил, что в конце июня запланирован Форум регионов РФ и Беларуси, который проходит под патронажем президентов двух стран. 30 июня, сказал он, состоится заседание ВГС Союзного государства.

Его проведению будет предшествовать заседание коллегии МИД двух стран в российской столице. «Мы будем обсуждать ряд актуальных вопросов нашего взаимодействия», - заявил Макей.

 
 
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас ведется подготовка.

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