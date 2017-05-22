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В Москве в конце июня пройдет заседание Высшего госсовета России и Беларуси
23.05.2017 11:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси пройдет 30 июня в Москве, сообщает
По его словам, «подготовка ведется».
Ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей сообщил, что в конце июня запланирован Форум
Его проведению будет предшествовать заседание коллегии МИД двух стран в российской столице. «Мы будем обсуждать ряд актуальных вопросов нашего взаимодействия», - заявил Макей.
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