Научно-техническое сотрудничество Китая и Беларуси непрерывно развивается - Ло Чжаньхой

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-техническое сотрудничество Китая и Беларуси непрерывно развивается, заявил советник посольства КНР в Беларуси Ло Чжаньхой во время церемонии открытия II Форума Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких и новых технологий "Шелковый путь" (SRSPA), передает корреспондент БЕЛТА.

"Приятно отметить, что в настоящее время китайско-белорусские связи по всем направлениям двустороннего сотрудничества стали образцом межгосударственных отношений в современном мире. Сегодняшний форум является важной и неотъемлемой частью этой новой главы двустороннего сотрудничества. Объединение интеллектуального потенциала наших стран позволит стимулировать развитие науки и техники в Китае и Беларуси. Научно-техническое сотрудничество между Китаем и Беларусью непрерывно развивается", - сказал Ло Чжаньхой. Он также выразил благодарность представителям научных кругов за содействие развитию двусторонних отношений между Китаем и Беларусью.

Генеральный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ли Хайсинь в свою очередь отметил, что инновации, наука и технологии являются важнейшей производственной силой. "Сегодня мы уже создали необходимую инфраструктуру для развития индустриального парка. У нас все необходимые условия для привлечения инвесторов. Цель создания Китайско-белорусского центра коммерциализации инноваций в нашем индустриальном парке - подготовка научно-технических достижений к коммерциализации, чтобы на нашей платформе можно было развивать науку, технику и высокие технологии", - добавил он.

II Форум Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких и новых технологий "Шелковый путь" (SRSPA) продлится до 25 мая. В форуме принимает участие более 10 стран. Ассоциация SRSPA учреждена в июле 2016 года при поддержке Министерства науки и техники Китая с целью развития инновационной инфраструктуры и расширения научно-инновационного сотрудничества на территории стран, расположенных по маршруту Шелкового пути. В ассоциацию входят научно-технологические организации, НИИ, агентства, оказывающие сопутствующие услуги, научно-исследовательские учреждения из нескольких стран мира.-0-