ГУВД: минчанин занял у знакомых миллион долларов и решил не возвращать

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Сотрудники угрозыска Советского РУВД Минска задержали минчанина по подозрению в мошенничестве, он одолжил у друзей и знакомых крупную сумму денег на открытие собственного бизнеса и не отдал, сообщили в ГУВД.

Когда "кредиторы" поняли, что мужчина не собирается отдавать им занятые деньги, они начали обращаться с заявлениями в милицию.



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"На протяжении двух лет минчанин занимал у своих друзей и знакомых деньги, в итоге мошенническим путем он завладел суммой более одного миллиона долларов США", — сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе ГУВД Минска.

По словам собеседников агентства, в отношении мужчины возбуждено 15 уголовных дел по статье 209 "Мошенничество" Уголовного кодекса Беларуси.

Ранее не судимый 31-летний минчанин до того, как принять решение начать свой бизнес, работал менеджером в одной из минских фирм, которая торгует автозапчастями, моторными маслами, отметили в ГУВД.

Там сообщили, что суммы, полученные в долг, были от трех тысяч долларов до 600 тысяч. Когда "кредиторы" поняли, что деньги им не вернут, они стали писать заявления в милицию.