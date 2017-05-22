В Мозыре часть Припяти сдали в аренду БООР - местные жители готовят обращения в КГК и прокуратуру

После прошедших 22 мая в Мозыре торгов участок реки Припять, протяженностью 91 км, и прилегающие к нему пойменные водоемы площадью 302 гектара предоставлены в аренду Мозырской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) для ведения промыслового лова рыбы и организации платного любительского рыболовства, пишет БелаПАН .





Мозырская районная организация БООР была единственным претендентом для участия в торгах.

Ранее более трех тысяч человек подписали петицию против сдачи Припяти в аренду. Тем не менее, местные власти уверяют, что передача части реки в аренду не повлечет дополнительных неудобств жителям райцентра и деревень.

— Мы неоднократно уже объясняли, что местные жители будут пользоваться рыболовными угодьями бесплатно, — отметила управляющая делами райисполкома Вероника Байкова.

Подписавшие петицию считают, что решение о передаче в аренду Припяти для организации промыслового лова и платного любительского рыболовства принято во вред населению Беларуси, и в частности жителям Мозыря и района, и должно быть отменено.

Припять является для большинства жителей Мозыря и района основным местом отдыха. Большая часть жителей райцентра и деревень ввиду низких доходов всю жизнь рыбачат на Припяти. Введение платы на любительское рыболовство станет непреодолимым препятствием этому занятию, а промысловое рыболовство сделает его бессмысленным, считают подписавшие обращение.

— Очевидно, что сумма выгод от аренды Припяти несопоставима с тем материальным и моральным ущербом, который будет причинен людям и природе. За 2,8 тыс. рублей в год наши чиновники готовы поступиться правом на отдых всех жителей Мозыря и района? Просим разобраться в сложившейся ситуации и отменить проведение торгов по передаче реки Припять и ее пойменных затонов в аренду, — говорится в обращении.

Подписанты также считают, что ведение промыслового лова на Припяти приведет к экологической катастрофе. На реке несколько лет назад уже работали рыболовные бригады, деятельность которых не принесла экономического эффекта.

Скептически заявители отнеслись и к единственному участнику торгов — местной организации БООР.

— Организация имеет большую задолженность перед государством, как она собирается выполнять свои обязанности, которые на нее накладывает договор об аренде? — подчеркнул рыболов-любитель Дмитрий Богачев.

Экологический активист Павел Ноздря считает, что решение о передаче реки в аренду должно быть отменено. Общественность готовит ряд обращений в Комитет госконтроля и прокуратуру, заявил он.