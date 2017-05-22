Вход в Минский зоопарк подорожает с 1 июня

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Билеты в Минский зоопарк станут дороже с 1 июня 2017 года, сообщили Sputnik в учреждении.

Минский зоопарк функционирует с 1984 года и традиционно привлекает большое внимание минчан и гостей столицы.



© Sputnik/ Елена Васильева, Александр Шурмелев Видеофакт: тигрица появилась в одном из столичных ресторанов

С 1 июня билеты в зоопарк станут дороже на три рубля. Так, вместо шести рублей за посещение экспозиции или динопарка посетителям придется заплатить девять рублей, а за обе экспозиции — 13 рублей вместо десяти.

В столичном зоопарке содержатся более двух с половиной тысяч животных пятисот видов.

Прошлый раз цены на посещение Минского зоопарка увеличивались в 2015 году — тогда они после открытия экзотариума стали дороже в два раза.