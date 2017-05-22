ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вход в Минский зоопарк подорожает с 1 июня

23.05.2017 13:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Билеты в Минский зоопарк станут дороже с 1 июня 2017 года, сообщили Sputnik в учреждении.

Минский зоопарк функционирует с 1984 года и традиционно привлекает большое внимание минчан и гостей столицы.

Вход в Минский зоопарк подорожает с 1 июня
© Sputnik/ Елена Васильева, Александр Шурмелев
Видеофакт: тигрица появилась в одном из столичных ресторанов

С 1 июня билеты в зоопарк станут дороже на три рубля. Так, вместо шести рублей за посещение экспозиции или динопарка посетителям придется заплатить девять рублей, а за обе экспозиции — 13 рублей вместо десяти.

В столичном зоопарке содержатся более двух с половиной тысяч животных пятисот видов.

Прошлый раз цены на посещение Минского зоопарка увеличивались в 2015 году — тогда они после открытия экзотариума стали дороже в два раза.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместо шести рублей за посещение экспозиции зоопарка теперь придется заплатить девять.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
ГУВД: минчанин занял у знакомых миллион долларов и решил не возвращать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика