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Вход в Минский зоопарк подорожает с 1 июня
23.05.2017 13:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Билеты в Минский зоопарк станут дороже с 1 июня 2017 года, сообщили Sputnik в учреждении.
Минский зоопарк функционирует с 1984 года и традиционно привлекает большое внимание минчан и гостей столицы.
© Sputnik/ Елена Васильева, Александр Шурмелев
С 1 июня билеты в зоопарк станут дороже на три рубля. Так, вместо шести рублей за посещение экспозиции или динопарка посетителям придется заплатить девять рублей, а за обе экспозиции — 13 рублей вместо десяти.
В столичном зоопарке содержатся более двух с половиной тысяч животных пятисот видов.
Прошлый раз цены на посещение Минского зоопарка увеличивались в 2015 году — тогда они после открытия экзотариума стали дороже в два раза.
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Вместо шести рублей за посещение экспозиции зоопарка теперь придется заплатить девять.
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