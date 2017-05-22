Москва, Ставрополь, Париж и Минск: взрывы на концертах по всему миру

22 мая в Манчестере (Великобритания) произошел теракт. В результате взрыва на стадионе, где в это время выступала с концертом американская певица Ариана Гранде, погибли 22 человека, 59 пострадали. С начала 2000-х это четвертый крупный теракт, произошедший во время концертов или музыкальных фестивалей. В 2008 году взрыв на концерте прогремел и в Минске. То происшествие, правда, было квалифицировано как «злостное хулиганство».

5 июля 2003 года в Москве, на Тушинском аэродроме, во время рок-фестиваля «Крылья» две террористки-смертницы привели в действие взрывные устройства. Один взрыв произошел около касс, другой — рядом со входом на территорию аэродрома. На месте погибли 10 человек, 57 пострадали. Четверо раненых впоследствии скончались в больницах.



Последствия теракта 5 июля 2003 года на рок-фестивале «Крылья» возле Тушинского аэродрома. Фото: Reuters

Нападавшими были чеченки, 19-летняя Зулихан Элихаджиева и 28-летняя Марьям Шарипова. Третье взрывное устройство было у 23-летней Заремы Мужахоевой, однако оно не сработало — террористка была задержана 10 июля и впоследствии приговорена к 20 годам тюрьмы. В организации теракта признался чеченский террорист Шамиль Басаев (ликвидирован в 2006 году).



4 июля на месте взрыва на пр. Победителей в Минске. Фото Bymedia.net

3 июля 2008 года прогремел взрыв на концерте в столице Беларуси, когда минчане праздновали День независимости. В результате травмы получили 54 человека. Бомба с 700 граммами взрывчатого вещества и поражающими элементами находилась в 2-литровой коробке из-под сока. Позже нашли еще одно невзорвавшееся устройство.

Сам концерт не прерывали — по официальным данным, чтобы избежать паники и давки. На мероприятии присутствовал президент Александр Лукашенко, позже он посетил место происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (Злостное хулиганство). В 2011 году за это преступление были осуждены фигуранты дела о теракте в столичном метро Коновалов и Ковалев, их приговорили к расстрелу.

26 мая 2010 года в Ставрополе рядом с Дворцом культуры и спорта, где вскоре должен был начаться концерт чеченского танцевального ансамбля «Вайнах», произошел взрыв. Бомба была замаскирована под пакет с соком. Погибли восемь человек, стоявших в очереди на вход. Пострадали еще 16 посетителей. В ноябре 2010 года был арестован один из организаторов теракта, житель Дагестана Черкес Рустамов. Он был приговорен к пожизненному заключению. Два сообщника в 2011-м были ликвидированы в ходе спецоперации.



Раненый мужчина возле концертного зала Bataclan в Париже, 13 ноября 2015 года. Фото: Reuters

13 ноября 2015 года в Париже и его пригороде Сен-Дени почти одновременно произошла скоординированная серия терактов. Террористы-смертники в ходе серии атак напали на концертный зал Bataclan, где в тот момент выступала рок-группа Eagles of Death Metal. Посетители были взяты террористами в заложники, а после прибытия полицейского спецназа они начали массовый расстрел. В зале Bataclan погибли 89 человек (всего в серии нападений 13 ноября погибли 130 человек). Ответственность за теракт взяла террористическая организация «Исламское государство».