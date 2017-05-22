Москва заинтересована в помощи белорусских строителей для возведения соцобъектов

23 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Москва заинтересована в помощи белорусских строителей для возведения социальных и инфраструктурных объектов. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания в Могилеве рабочей группы по координации взаимодействия Москвы и Беларуси министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Белорусские коллеги сегодня принимают участие в строительстве самого важного транспортного объекта российской столицы - Московского метрополитена. Совсем недавно открыта станция метро "Минская" с участием минских метростроителей, которые построили самые современные вестибюли, осуществили проходку туннелей. Поэтому надеемся, что наше сотрудничество вышло на качественно новый этап", - отметил министр правительства Москвы.

Он выразил уверенность, что белорусские строители будут проявлять интерес к возведению и других инфраструктурных и социальных объектов - транспортно-пересадочных узлов, детских садов, поликлиник, школ. "Москва продолжает активно развиваться, особенно в южном направлении. Объемы работ просто гигантские. Поэтому, я думаю, у нас будут востребованы возможности белорусских проектировщиков, архитекторов и строительных компаний", - сказал Сергей Черемин.-0-